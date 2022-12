Specjalne przedstawienia świąteczne i noworoczne oraz premiera muzycznego spektaklu "Disco polo". Intensywny teatralny finał 2022 roku w Teatrze Komedii Impro w Łodzi.

Plakat zapowiadający świąteczny spektakl: "Historia Twojego prezentu" / Teatr Komedii Impro / Materiały prasowe

W ostatnie dni starego roku i pierwszy dzień nowego roku Teatr Komedii Impro w Łodzi zaprasza na okolicznościowe i premierowe przedstawienia: "Historię Twojego prezentu", "Disco polo, czyli historię pewnego zespołu" i "Wyleczymy Twojego kaca".

Przedstawienie bez ustalonego wcześniej scenariusza, a o przebiegu akcji na scenie - zdecyduje publiczność. Tak intrygująco zapowiada się spektakl w Teatrze Komedii Impro w Łodzi w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pt.: "Historia Twojego prezentu".

Kluczem do zabawy będzie zabranie przez widzów do teatru... prezentów, które otrzymali. Staną się one głównymi bohaterami spektaklu - zdradza aktorka łódzkiego Teatru Impro - Anna Modrzejewska. Myślę, że każdy z nas ma milion ciekawych historii do opowiedzenia o udanych, nieudanych, tudzież zabawnych, prezentach. I tym będziemy się zajmować na naszym spektaklu 26 grudnia.

Podczas przedstawienia dowiecie się m.in.: jakie historie podejrzały Wasze stopy przez dziurawe skarpetki, zanim dostaliście nowe; albo przekonacie się, o czym marzy renifer z Waszego zimowego swetra.

Przedstawienie "Historia Twojego prezentu" pojawi się na scenie Teatru Komedii Impro w Łodzi tylko 26 grudnia. Początek o 17.30 w przestrzeniach OFF Piotrkowska.

30 grudnia 2022 roku łódzcy improwizatorzy zapraszają na kolejną, ostatnią już w tym roku, premierę - muzyczny spektakl: "Disco polo, czyli historia pewnego zespołu". Widzowie wspólnie z aktorami będą decydować o przyszłości mieszkańców małej miejscowości, którzy - z braku innych pomysłów na życie - zamierzają założyć zespół muzyczny.

Ostatni dzień roku

W klimacie "Disco polo..." odbędzie się też Sylwester Teatru Komedii Impro. Muzyczne widowisko połączone z żegnaniem 2022 roku, a witaniem 2023 - rozpocznie się o godz. 22.00.

Będzie bardzo muzycznie i uroczyście. Zespół Teatru Komedii Impro zapowiada, że aktorzy wspólnie z widzami przywitają o północy Nowy Rok, i że nie zabraknie lampki szampana oraz smacznych przekąsek.

Sylwestrowy wieczór będzie dla łódzkich improwizatorów szczególnie ważny, ponieważ właśnie 31 grudnia 2022 roku aktorzy Teatru Komedii Impro spektaklem "IMPRO Atak!" otwierać będą stacjonarną scenę improwizowaną w warszawskim Teatrze Capitol.

Już 17 godzin później, czyli w niedzielę 1 stycznia 2023 roku o godz. 17.00, aktorzy-improwizatorzy zaproszą na OFF Piotrkowska w Łodzi na inny wyjątkowy spektakl: "Wyleczymy Twojego kaca". Będzie to noworoczne spotkanie z Teatrem Komedii Impro, pierwsze w 2023 roku - przezabawne i swawolne.

Ponoć, według badań naukowców, intensywność śmiechu w Nowym Roku przekłada się wprost proporcjonalnie na jakość życia erotycznego w danym roku oraz tempo "leczenia kaca". Ponieważ chcemy przyczynić się do jak najlepszej jakości życia naszych widzów w nadchodzącym 2023 roku, zapraszamy na wyjątkowy spektakl noworoczny! - zachęcają aktorzy.

Program przedstawień

Przedstawienie "Historia Twojego prezentu" zaplanowane jest na 26 grudnia 2022 roku. Start godz. 17.30.

Premiera spektaklu spektakl "Disco polo, czyli historia pewnego zespołu" zaplanowana jest na 30 grudnia 2022 roku o godz. 20.00.

Sylwester z Teatrem Komedii Impro spędzić można w ostatni dzień roku od godz. 22.00.

Przedstawienie "Wyleczymy Twojego kaca" rozpocznie się w noworoczną niedzielę o godz. 17.00 - na OFF Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140).

Spektakle łódzkiego Teatru Komedii Impro na Scenie Amfiteatr Teatru Capitol w Warszawie (ul. Marszałkowska 115) można będzie oglądać w wybrane weekendy 2023 roku począwszy od 31 grudnia 2022 r.

Historia Teatru Komedii Impro

Teatr Komedii Impro w odremontowanych przestrzeniach OFF Piotrkowska w Łodzi funkcjonuje od 30 września 2022 roku. Mieści się w miejscu dawnej Galerii OFF, obok sklepu "Pan tu nie stał".

Teatr powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia, używając do tego jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni.

Teatr Komedii Impro to najlepsi w Polsce improwizatorzy teatralni, którzy w ciągu ostatnich 8 lat, pod wodzą lidera zespołu Jacka Stefanika, zagrali prawie 1000 spektakli dla ponad 100 tys. widzów.

Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów.