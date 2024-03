Zamiast betonu - setki drzew i krzewów. Zamiast toru przeszkód - elegancka kostka z fontannami. Zamiast niewykorzystanej przestrzeni - miejsce na targi rękodzieła - tak prezentuje się Stary Rynek w Łodzi po modernizacji. Okazją, żeby zobaczyć to miejsce w nowym świetle, jest dzisiejsza impreza.

Stary Rynek w Łodzi po modernizacji / lodz.pl / Materiały prasowe

Betonowa pustynia na Starym Rynku w Łodzi - to już przeszłość. Łodzianie właśnie zyskują nowe miejsce spotkań i zmodernizowaną przestrzeń w mieście.

Z tej okazji przygotowano specjalne wydarzenie. Dziś (23 marca) w godz. 11:00-17:00 na mieszkańców czekają: targi rękodzieła, warsztaty przystrajania koszyków wielkanocnych, animacje dla najmłodszych - pokaz baniek mydlanych.

Nie zabraknie też degustacji śledzi kiszonych i tłustych - mówi rzecznik łódzkiego Zarządu Inwestycji Miejskich - Małgorzata Loeffler. W programie znalazła się również muzyka na żywo, a w Parku Staromiejskim potańcówka, turniej szachowy i joga uśmiechu - wylicza.

Dla osób spoza Łodzi wyjaśnienie: łódzki Park Staromiejski lokalnie nazywany jest Parkiem Śledzia. Miano to wzięło się od śledzi sprzedawanych na pobliskim rynku na słynnym dawniej targu rybnym. Stąd wzięły się śledzie na otwarciu Starego Rynku jako jedna z głównych atrakcji.

Dziś na Stary Rynek będzie można dojechać zabytkowym tramwajem. Jego trasa poniżej.

DW. ŁÓDŹ ŻABIENIEC - Limanowskiego, Zgierska, Nowomiejska, Pl. Wolności, Pomorska - KAMPUS UŁ - Pomorska, Konstytucyjna, Narutowicza, POW, Al. Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Pomorska, Pl. Wolności, Nowomiejska, Zgierska, Limanowskiego - DW. ŁÓDŹ ŻABIENIEC

Jak zmienił się Stary Rynek?

Na Starym Rynku wymieniona została cała nawierzchnia, pojawiła się zieleń i nowe chodniki. Od strony ulicy Nowomiejskiej dosadzono drzewa - jesiony pensylwańskie i klony; na całej powierzchni placu pojawiło się też 300 krzewów (m.in. róże) oraz trawy ozdobne.

Stary Rynek to również nowa przestrzeń targowa w Łodzi. Na płycie zamontowano 14 wiat handlowych przykrytych membraną.

Atrakcją nowej przestrzeni niewątpliwie będą dwie podświetlane na kolorowo fontanny, których dysze ukryte są pod powierzchnią. Obelisk symbolizujący nadanie praw miejskich Łodzi, został przesunięty i zyskał nową formę pasującą do wyremontowanego placu.

Wzdłuż zieleńców ustawiono ławki. Przebudowa Starego Rynku w Łodzi pochłonęła 9,7 mln złotych.

Wyjątkowe znaleziska na Starym Rynku

W pierwszych latach tworzenia się Łodzi przemysłowej, dzisiejszy Stary Rynek był centralnym punktem rolniczej, wówczas, osady. W początkach XIX w. zbudowano wokół niego pierwsze kamienice.

Jego dzisiejszy wygląd ukształtował się po II wojnie światowej, kiedy to na miejscu zniszczonej zabudowy powstały nowe domy. O wyjątkowej roli tego miejsca świadczą znaleziska, na które natrafiono już na początku przebudowy.

Historyków i archeologów najbardziej poruszył fakt odkrycia dawnej studni publicznej, którą do tej pory znano jedynie ze zdjęć. Znaleziono także resztki pieca z XVII w., pozostałości po piwniczkach i kramach oraz szczątki murów nieistniejącej, południowej pierzei rynku.

Do tego odkopano ponad 1000 przedmiotów - z których przeszło połowa - to rzeczy związane z handlem. Są to m.in.: ołowiane plomby (czyli rodzaj znaku towarowego, wykorzystywane na kolei, poczcie, w podatkach, młynach czy wojsku), a także łuski, sztućce, ceramika, szkło, biżuteria i guziki.