Spektakularne wyburzenie w Łodzi. Trzy gigantyczne kominy runęły w kilka minut

W poniedziałkowe przedpołudnie w Łodzi doszło do niecodziennego wydarzenia. Trzy potężne kominy, mierzące 120 i 160 metrów wysokości, zostały zburzone w ramach kontrolowanej eksplozji.
Obiekty przez lata dominowały nad krajobrazem tej części miasta, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów przemysłowej Łodzi.
Ze względu na skalę operacji oraz stan techniczny wyburzanych obiektów, służby zdecydowały się na ewakuację mieszkańców pobliskiej kamienicy przy ulicy Różanej.
Koniec epoki przemysłowej
Dawna elektrociepłownia EC-2 była jednym z filarów łódzkiej infrastruktury energetycznej. Jej budowę rozpoczęto w 1954 roku, a pierwszy kocioł i turbina ruszyły już trzy lata później. Kompleks ukończono w 1961 roku, a wysokie kominy przez dekady stanowiły symbol przemysłowej potęgi miasta.
Decyzja o wyburzeniu kominów zapadła ze względu na ich zły stan techniczny. Dziś, po latach, miejsce to przechodzi kolejną transformację.
W miejscu, gdzie jeszcze do niedawna stały monumentalne kominy, powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe.