Spektakularne wyburzenie w Łodzi. Trzy gigantyczne kominy runęły w kilka minut

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Trzy charakterystyczne kominy dawnej elektrociepłowni EC-2 przy ulicy Wróblewskiego w Łodzi zostały dziś przed południem wysadzone w powietrze. To wydarzenie zamyka ważny rozdział w przemysłowej historii miasta.

W poniedziałkowe przedpołudnie w Łodzi doszło do niecodziennego wydarzenia. Trzy potężne kominy, mierzące 120 i 160 metrów wysokości, zostały zburzone w ramach kontrolowanej eksplozji.

Obiekty przez lata dominowały nad krajobrazem tej części miasta, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów przemysłowej Łodzi.

Fot. Marian Zubrzycki/PAP

Ze względu na skalę operacji oraz stan techniczny wyburzanych obiektów, służby zdecydowały się na ewakuację mieszkańców pobliskiej kamienicy przy ulicy Różanej.

Koniec epoki przemysłowej

Dawna elektrociepłownia EC-2 była jednym z filarów łódzkiej infrastruktury energetycznej. Jej budowę rozpoczęto w 1954 roku, a pierwszy kocioł i turbina ruszyły już trzy lata później. Kompleks ukończono w 1961 roku, a wysokie kominy przez dekady stanowiły symbol przemysłowej potęgi miasta.

Decyzja o wyburzeniu kominów zapadła ze względu na ich zły stan techniczny. Dziś, po latach, miejsce to przechodzi kolejną transformację.

W miejscu, gdzie jeszcze do niedawna stały monumentalne kominy, powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe.