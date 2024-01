3 osoby zostały poszkodowane w zderzeniu samochodu z tramwajem na ul. Hetmańskiej w Łodzi. "Konieczna była pomoc strażaków, bo 38-letni pasażer był zakleszczony w aucie" – mówi Jędrzej Pawlak z łódzkiej, wojewódzkiej straży pożarnej.

Zderzenie auta z tramwajem / KM PSP Łódź /

Do wypadku doszło przed południem na skrzyżowaniu al. Hetmańskiej z ul. Borowickiego, na osiedlu Janów. Według wstępnych ustaleń policjantów, kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi linii nr 9.

Pomocy medycznej wymagał 38-letni pasażer audi, który jest w ciężkim stanie. Do szpitala trafił także kierowca na rutynowe badania. Na miejscu pomocy udzielono ok. 80-letniej pasażerce tramwaju. 10 osób opuściło go jeszcze przed przyjazdem służb.

Tramwaje kierowane są objazdem i nie kursują na Olechów. Linia 9 i 10B ma skróconą trasę do pętli Widzew Augustów.

Jak poinformowało MPK-Łódź, na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od Rokicińska/Gogola przez Rokicińska-Hetmańska-Zakładowa-Olechowska- Transmisyjna-Ofiar Terroryzmu 11 Września do pętli Olechów.

Obecnie wszystkie tramwaje są opóźnione.