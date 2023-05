Niespełna 5,3 tys. miejsc czeka w Łodzi na uczniów w podstawówkach. Dziś rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych i klas sportowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od dziś trwa rekrutacja do klas 1. szkół podstawowych oraz klas sportowych w Łodzi. Przy wyborze klasy sportowej trzeba się spieszyć, bo czas jest tylko do 17 maja do godz. 15. Natomiast do szkoły rejonowej trzeba zgłosić dziecko do końca maja.

Według prognoz w roku szkolnym 2023/2024 w klasach 1. w Łodzi będzie się uczyć niemal 5,3 tys. dzieci. Zaplanowano zatem otwarcie 243 oddziałów klas 1.

Wzorem lat poprzednich każde dziecko zameldowane w obwodzie danej szkoły ma zagwarantowane miejsce w rejonowej podstawówce. Rodzice mają jednak obowiązek zgłosić dziecko do szkoły za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/.

Jak zgłosić dziecko do szkoły?

Zgłoszenie dziecka do szkoły, to wypełnienie formularza w elektronicznym systemie. Wniosek trzeba wydrukować, podpisać, a następnie załączyć skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu w systemie i wysłać.

Przyjęcia do szkół spoza rejonu będą możliwe pod warunkiem, że w klasie będą wolne miejsca. Kandydat musi też spełnić warunki stawiane przez placówkę.

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły spoza rejonu, rodzice muszą wypełnić w systemie wniosek, wydrukować go, podpisać i wraz ze skanami lub zdjęciami dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, załączyć w systemie oraz wysłać do szkoły pierwszego wyboru.

Czas na dopełnienie formalności jest do 31 maja do godz. 15.

Nabór do klas sportowych

Wybór szkoły podstawowej innej, niż rejonowa może być podyktowany klasami sportowymi. Takich sportowych oddziałów będzie sześć w Łodzi.

W nadchodzącym roku szkolnym 1. klasy sportowe zostaną otwarte w szkołach podstawowych: nr 7 - gimnastyka sportowa; nr 41 - gimnastyka artystyczna; nr 46 - łyżwiarstwo figurowe; nr 173, 190 i 198 - pływanie. Rekrutacja kończy się 17 maja o godz. 15:00.

W dniach 18-19 maja w szkołach zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe dla kandydatów do klas sportowych, a ich wynik zdecyduje o przyjęciu. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci, mają zapewnione miejsce w swojej szkole rejonowej.