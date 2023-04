II edycję programu "Zdrowe Życie", pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką zainaugurowała w Skierniewicach szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Miasteczko zdrowia, w którym można poddać się bezpłatnym badaniom profilaktycznym, odwiedzi 22 miasta.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych i prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk / Marian Zubrzycki / PAP

Zdrowie to jedna z najważniejszych w naszym życiu wartości; możemy o nią dbać indywidualnie, ale możemy też instytucjonalnie wspierać tę troskę. Projekt prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy jest ukierunkowany na wsparcie instytucjonalne. Para prezydencka zainicjowała go rok temu, w Warszawie. Tegoroczną, druga edycję także zakończymy w stolicy - podkreśliła Ignaczak-Bandych inaugurując program na rynku w Skierniewicach.



Jak wyjaśniła, dwa główne cele "Zdrowego Życia" to zaoferowanie mieszkańcom miejscowości w całym kraju możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego trybu życia.



W miejscowościach, w których miasteczko "Zdrowego życia" gościło w ubiegłym roku zainteresowanie badaniami profilaktycznymi bardzo wzrosło. Liczymy na to i w tym roku - miasteczko się rozrasta, w zeszłym roku odwiedziło 11 lokalizacji, w tym będzie ich 22. Dziesiątki tysięcy wykonanych badań, ale też bardzo dużo wiedzy - dodała szefowa Kancelarii Prezydenta.

Nowi partnerzy "Zdrowego Życia"

Przypomniała, że w sobotę obchodzimy Dzień Ziemi, co ma szczególne znaczenie w przypadku dwóch nowych partnerów, którzy dołączyli do projektu w tym roku - Lasów Państwowych i Ligi Ochrony Przyrody.



Miasteczko zdrowia "Zdrowe Życie" to projekt w tym roku ukierunkowany na rodziny. (...) Nigdy jeszcze w miasteczku nie było tylu lekarzy, medyków, ekspertów jak w tym roku, a mamy jeszcze wsparcie wojskowej służby zdrowia, policjantów, straż pożarną, bardzo wiele różnych możliwości. W imieniu pary prezydenckiej zachęcam wszystkich do zdrowego trybu życia - zaznaczyła.



Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak wyjaśnił, że miasteczko będzie podróżowało po całej Polsce, dając możliwość zbadania się i konsultacji z lekarzami i innymi ekspertami. W jego opinii promowanie profilaktyki to inwestycja w sektor ochrony zdrowia.



Najcenniejszą inwestycją jest ta dotycząca profilaktyki, bowiem w długim okresie zwraca się ona w sposób niewyobrażalny. Dlatego cieszy mnie, że projekt jest kontynuowany w wielu miastach na terenie kraju. Chciałbym bardzo gorąco zachęcić, jeśli pojawi się jakikolwiek znak zapytania w konsultacjach z dermatologiem, kardiologiem, pulmonologiem, czy na przeglądzie dentystycznym dla dzieci, prosiłbym o konsultację ze specjalistami w ramach normalnej ścieżki opieki zdrowotnej - bo taki też jest cel tego wydarzenia - podkreślił.

Badania profilaktyczne zwiększają szanse na wyleczenie

Z kolei prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak dodał, że badania profilaktyczne służą przede wszystkim temu, by zyskać pewność, że jesteśmy w dobrej kondycji i naszemu zdrowiu nic nie zagraża. Jeżeli coś się wydarzy, to polska medycyna jest na tak wysokim poziomie, że im szybciej zaczniemy interweniować, tym większa szansa na sukces w leczeniu - zaznaczył.



Prezes zarządu PZU Zdrowie Andrzej Jaworski, który jest jednym z partnerów programu, przypomniał wyniki raportu, z którego wynika, że co 5. Polak nigdy nie robił żadnych badań profilaktycznych. Najczęściej z powodu braku czasu, niedostępności i możliwości znalezienia specjalisty.