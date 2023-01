Rozpoczynają się zapisy na zimowe półkolonie w miejskich placówkach edukacyjnych w Łodzi. Zajęcia dla uczniów klas I-IV w czasie ferii przygotowało blisko 40 szkół i instytucji. Pierwszy turnus rozpocznie się 16 stycznia.

Wzorem ubiegłych lat półkolonie dla najmłodszych uczniów organizują wspólnie łódzki magistrat i szkoły. Program aktywności ma być urozmaicony i złożą się na niego zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne i muzyczne, informatyczne, wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum i do figloraju. Dzieci mogą uczestniczyć w nich od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.



Na półkoloniach na pewno nie będzie nudno. Chcemy odciągnąć dzieci od komputera czy telefonu, dlatego będzie mnóstwo ciekawych zajęć aktywizujących uczniów. Biorąc pod uwagę zainteresowanie półkoloniami podczas poprzednich ferii, przygotowaliśmy więcej miejsc - zaznaczyła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Miejsca dla 1,7 tys. uczniów

Wszystkie atrakcje są bezpłatne, podobnie jak podróże komunikacją miejską. Koszt ponoszony przez rodziców to 20 zł dziennie, będące ekwiwalentem za drugie śniadanie i obiad.



Dzieci z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach jak pozostali uczniowie.



W sumie w 39 placówkach edukacyjnych przygotowano ponad 1,7 tys. miejsc. Poszczególne szkoły przyjmą od 15 do 120 uczniów podczas jednego turnusu.



Zapisy ruszyły we wtorek o godz. 8.00. Na stronie uml.lodz.pl w zakładce edukacja dostępna jest lista organizatorów półkolonii, z ich adresami i numerami telefonów. Nie ma rejonizacji, co oznacza, że można zapisać dziecko na zajęcia do dowolnej placówki.

Ferie w województwie łódzkim rozpoczną się 16 stycznia i potrwają dwa tygodnie.