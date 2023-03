Dziś na ulice Łodzi wrócił rower publiczny. W 150-ciu stacjach w całym mieście czeka 1,5 tysiąca jednośladów do wypożyczenia.

Stacja Łódzkiego Roweru Publicznego / Magdalena Grajnert / RMF24

Jak skorzystać z Łódzkiego Roweru Publicznego?

Wystarczy pobrać aplikacje Freebike 2.0. Jeśli nie mamy założonego konta, potrzebna jest rejestracja i wpłacenie opłaty startowej, która jest przeznaczona do późniejszego wykorzystania. Rower można wypożyczyć za pomocą aplikacji, wpisując numer wybranego roweru lub skanując kod QR znajdujący się na pojeździe. System odblokuje zabezpieczenie i można wypiąć rower ze stacji.

Rower można wypożyczyć również za pomocą terminala. Cieszymy się z jazdy, a gdy chcemy zwrócić rower, wystarczy go wpiąć w stację dokującą, a zwrot odbędzie się automatycznie.

Łódzkie rowery / Magdalena Grajnert / RMF24

Jaki koszt i gdzie znaleźć rowery?

Pierwsze 20 minut jest darmowe, natomiast osoby posiadające ważną migawkę mogą korzystać za darmo przez pierwsze 25 minut. Przejazd do godziny to koszt 1 zł, a każda następna godzina to 4 zł.

Lokalizację stacji oraz dostępność rowerów możemy sprawdzić w aplikacji mobilnej lub na stronie lodzkirowerpubliczny.pl

Sezon jak zawsze potrwa do końca listopada. Do dyspozycji będzie 1,5 tysiąca rowerów na 150 stacjach. Ponadto funkcjonują dwie stacje sponsorskie. Przy Porcie Łódź i magazynie firmy Amazon przy ul. Rzgowskiej.