Zalewajka ramen, pizza zalewajka, burger zalewajka i makaron zalewajka - to da się zrobić i to bardzo dobrze smakuje. Tak o rozpoczynającej się właśnie, kolejnej edycji akcji Dumni z Zalewajki mówią organizatorzy. Zalewajka – to temat przewodni w łódzkich restauracjach w marcu. Miłośnicy tej zupy mogą jej spróbować w najróżniejszych odsłonach - również w wersji bezmięsnej.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM Organizatorzy aktualizują Łódzki Szlak Zalewajki - czyli listę restauracji, w których można spróbować tego specjału, w najróżniejszych odsłonach. Na naszej stronie można znaleźć miejsca, które w Łodzi serwują fajne, zalewajkowe propozycje – mówi nam Izabella Borkowska, kreatorka Jemy w Łodzi. Oczywiście jest tam dużo klasyki, czyli mamy tradycyjne zakwasy, które restauracje bardzo często przygotowują samodzielnie. Pojawia się więc kiełbasa i jajka, ale mamy też zalewajkę w bardziej oryginalnych odsłonach. Tych propozycji jest bardzo dużo. Największym sekretem dobrej zalewajki jest wywar i zakwas. Jeśli te dwie rzeczy są dobre, zalewajka zawsze się uda. Miłośnicy roślinnej kuchni też znajdą coś dla siebie, bo wywar warzywny w niczym nie ustępuje tradycyjnej wersji. Do tego bez ograniczeń można eksperymentować z dodatkami. / Magdalena Grajnert / RMF FM Dodajemy chipsy z ziemniaka, może dodamy też marynowany imbir – proponuje naszej reporterce Norbert Szefer, szef kuchni Ramki w Łodzi. W wywarze jest przede wszystkim duża ilość grzybów, palone warzywa, czyli marchewka, por, cebulka i duża ilość selera. Mamy taki roladę ustrzycką, oscypka, żeby podkręcić wędzony posmak – tłumaczy kucharz.Do tego obowiązkowy samodzielnie zrobiony zakwas żytni. Smaku dodaje puder z suszonych grzybów, a całość jest wykończona kwaśną śmietaną z dużą ilością majeranku i lubczyku. Marynowany imbir sprawi, że zupa nie będzie taka banalna, bo wiadomo, z imbirem żadna babcia zalewajki w domu nie serwowała – dodaje szef Szefer. Myślę, że wrzucimy sobie odrobinę prażonej cebulki i chipsy z ziemniaków i jajo. No i szczypiorek, bo brakuje tutaj jakiegoś zielonego odbicia, więc szczypiorek wylatuje. Ja już teraz życzę smacznego. W marcu na miłośników zalewajki w Łodzi czekają specjalne atrakcje. To m.in. akcja Cała Łódź je zalewajkę, czyli obniżone ceny za tę zupę w restauracjach. Będzie też spotkanie klubu kolacyjnego poświęcone łódzkiej kuchni. Darmowy e-book z przepisami na autorskie zalewajki szefów kuchni łódzkich restauracji tu: Jemy w Łodzi (jemywlodzi.pl) Zobacz również: ​Pijani wandale zniszczyli 10 aut

Opracowanie: Renata Gaweł