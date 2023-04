300 mln euro ma kosztować budowa w Ksawerowie koło Łodzi nowego zakładu produkcyjnego japońskiej firmy Daikin. Firma docelowo ma zatrudnić 3 tys. osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsza w Polsce fabryka producenta systemów grzewczych i klimatyzacyjnych powstanie na terenach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Fabryka ma rozpocząć działalność w lipcu 2024 r. i ma być największym w Europie zakładem Daikin produkującym pompy ciepła.

W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o utworzeniu wielkiej fabryk w Polsce. Aby spełnić narastające zapotrzebowanie na pompy ciepłe, które jest stymulowane europejskim zielonym ładem zainwestujemy w budowę tego zakładu 300 mln euro. Zobowiązujemy się do stworzenia 3000 miejsc pracy do 2030 roku i rozwijania współpracy z lokalnymi dostawcami w Polsce - powiedział prezes Daikin Europe Masatsugu Minaka.

Dodał, że park przemysłowy w podłódzkim Ksawerowie jest najlepszą lokalizacją dla fabryki z uwagi na dobry dostęp do europejskiego rynku, wsparciu administracji oraz dużej liczbie wysoko wykwalikowanych pracowników.

"Decyzja była podjęta w trudnych czasach"

Obecny na uroczystości minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślił, że początek budowy fabryki to kamień milowy w realizacji ważnej dla regionu łódzkiego i całego kraju przedsięwzięcia. Po pierwsze to 3000 miejsc pracy, w dużej mierze dla inżynierów, którzy będą mogli podjąć tu zatrudnienie. To także szansa dla rynku i transformacji energetycznej, która po wybuchu wojny na Ukrainie odbywa się na naszych oczach. Będą tu produkowane pompy ciepła, na które zapotrzebowanie rośnie skokowo także w Polsce - wyjaśnił.

Szef MRiT zapewnił też o rządowym zaangażowaniu w proces inwestycyjny - od negocjacji, przez wsparcie publiczne na rzecz inwestycji, po plany zagospodarowania infrastruktury.

Dziękuję za zaufanie, bo decyzja była podjęta w trudnych czasach, kiedy rozchwianie geopolityczne za naszymi granicami było bardzo duże. Liczę na to, że niebawem spotkamy się tutaj ponownie i będziemy świętować ukończenie inwestycji - dodał Buda.

Największa inwestycja w historii łódzkiej KSSE

Prezes ŁSSE Marek Michalik wskazał, że to największa inwestycja w historii łódzkiej strefy.

Dziś możemy mówić, że jedna z najbardziej renomowanych firm na świecie zdecydowała się zainwestować w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i regionie łódzkim (...). Jesteście pod dobrą opieką. Będziemy z wami w czasie całej inwestycji, aż do szczęśliwego przecięcia wstęgi, rozpoczęcia produkcji, a nawet dłużej - zadeklarował.