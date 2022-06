Maszyna służąca do drążenia tuneli o nazwie TBM Faustyna rozpoczęła budowę drugiego jednotorowego tunelu kolejowego na podziemnej trasie między stacjami Łódź Fabryczna a Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych o wartości ponad 1,5 mld zł netto jest współfinansowana z UE.

TBM Faustyna rozpoczęła drążenie drugiego tunelu na trasie Łódź Fabryczna – Kaliska/Żabieniec / PKP PLK / Materiały prasowe

Na odcinku o długości ok. 1,1 km powstanie drugi z czterech jednotorowych tuneli o średnicy 8,5 metra, który połączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec - poinformował w komunikacie przekazanym PAP Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

TBM w języku angielskim oznacza: Tunnel Boring Machine.

Ile waży TBM Faustyna?

Po wybudowaniu pierwszego tunelu o długości 940 m - od komory od ul. Długosza pod Al. Włókniarzy do ul. Stolarskiej - maszyna przeszła przegląd. Za pomocą specjalistycznych dźwigów poszczególne człony, w tym czoło tarczy, zostały wydobyte na powierzchnię, gdzie przeprowadzono konserwację urządzeń i wymianę zużytych elementów m.in. części skrawających.

Następnie poszczególne elementy TBM o łącznej długości 110 metrów oraz ciężarze ponad 1,3 tys. ton zostały obrócone o 180 stopni i z powrotem umieszczone w komorze. Sprawnie przeprowadzona operacja podłączenia niezbędnych elementów pozwoliła na start maszyny.

TBM Faustyna wybuduje jeszcze dwie podziemne nitki - tunel od komory startowej przy ul. Żniwnej o długości ok. 760 metrów do komory przy ul. Stolarskiej oraz tunel od komory przy ul. Stolarskiej o długości 710 metrów do komory przy al. Unii Lubelskiej.

TBM Katarzyna już w Polesiu

Równocześnie większa maszyna - Katarzyna - dotarła do Polesia, gdzie obecnie przechodzi przegląd czoła tarczy zanim przewierci się przez ścianę podziemnego przystanku. TBM Katarzyna o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy tunel o długości 2,7 km od ul. Stolarskiej do stacji Łódź Fabryczna. Wykonawca kontynuuje też prace na budowie przystanków Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny.

Jak podaje inwestor, postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: grunty zawierające nadmiar wody, twarde i duże głazy, a także piaski. Pracę maszyn nadzoruje personel znajdujący się w kabinie, wewnątrz TBM-u.

Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą, taką jak sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp. Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Znaczenie inwestycji

Tunel średnicowy to projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec". Dzięki jego realizacji Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się przelotowym.

Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne - na osi wschód - zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ-południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).