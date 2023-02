Rozpoczął się nabór projektów do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Na ich realizację, która nastąpi w przyszłym roku, przeznaczono 8 mln zł. Do tej pory samorząd Łódzkiego na budżet obywatelski wydał 43 mln zł.

Do 3 marca potrwa nabór projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego "Łódzkie na plus". Propozycje można składać w ramach puli wojewódzkiej i w 24 pulach powiatowych - poinformował urząd marszałkowski.

W ramach puli wojewódzkiej można zgłaszać projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a w powiatowych - nieinwestycyjne, np. upowszechnianie sportu, bezpieczeństwo publiczne, edukacja ekologiczna, turystyka, ochrona środowiska, rehabilitacja zdrowotna, upowszechnianie folkloru czy też kultury w nawiązaniu do historii regionu.

Projektu do budżetu wojewódzkiego mogą składać mieszkańcy regionu, a do powiatowych osoby mieszkające w danym powiecie. Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej musi zmieścić się w granicach od 100 tys. do 500 tys. zł, w powiatowej są to widełki od 5 tys. zł do 40 tys. zł.

Zadania wyłonione w ósmej edycji budżetu zostaną zrealizowane w 2024 r. Zarezerwowano na ten cel 8 mln zł. Pomysłodawca nie musi się martwić o ich realizację, bo zwycięski projekt staje się zadaniem samorządu i to on za niego odpowiada.

Do tej pory na budżet obywatelski przeznaczono w regionie łódzkim 43 mln zł. We wszystkich dotychczasowych edycjach zgłoszono ponad 1,5 tys. projektów, a mieszkańcy regionu oddali łącznie prawie 500 tys. głosów.

Ostateczna lista wybranych do głosowania projektów zostanie przedstawiona do 2 czerwca. Głosowanie planowane jest od 12 do 30 czerwca, a jego wyniki poznamy do 15 września.