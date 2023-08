Od piątku (1 września) kierowcy będą mieć do dyspozycji nowe rondo po przebudowie skrzyżowania ulic Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej w Łodzi. To było jedno z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście.

Nowa, lepsza wersja miejsca, gdzie krzyżowały się ulice: Pomorska, Edwarda i Krokusowa w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Od piątku (1 września) nie ma skrzyżowania ulic: Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej w Łodzi. Zamiast problematycznego skrzyżowania jest rondo.

Skrzyżowanie ul. Pomorskiej z ul. Edwarda i ul. Krokusową - to było jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc w Łodzi. Stanowiło nielada wyzwanie dla kierowców.

W tym miejscu obowiązywało tzw. łamane pierwszeństwo, a widoczność była słaba. Efektem przebudowy jest rondo, które uspokoi ruch i ułatwi przejazd we wszystkich kierunkach.

Zakres inwestycji objął wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z odwodnieniem. Wybudowano kanał deszczowy, ułożono nowe chodniki i pojawiły się ciągi pieszo-rowerowe.

W ramach tej inwestycji przebudowano przystanki MPK i wymieniono wszystkie instalacje. Ulica Pomorska na odcinku od posesji nr 301 do ul. Giewont (ok. 400 m), ul. Edwarda od posesji nr 55 do ul. Pomorskiej (ok. 80 m) oraz ul. Krokusowa od posesji nr 6 do ul. Pomorskiej (ok. 80 m) otrzymała nowe, asfaltowe nawierzchnie.

Nie zabrakło również zieleni. Na samym środku ronda rosną krzewy żywotnika, dwie odmiany róż i ozdobne trawy. Jesienią na ulicach: Pomorskiej i Edwarda zostaną posadzone nowe drzewa.

Wraz z otwarciem ronda (od 1 września) na swoje trasy wrócą linie: 58A, 58B, 64A, 64B i Z54. Ta ostatnia będzie kursować na trasie: PL. MIKULSKIEGO - Wydawnicza, Rodziny Grohmanów, Rodziny Kindermannów, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Pomorska, Juhasowa, Skalna - STOKI SKALNA.

Wartość inwestycji to 12 mln złotych.