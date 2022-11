Właśnie ruszyła akcja charytatywna "Psia Kość!", czyli coroczna, listopadowa zbiórka darów dla Schroniska dla zwierząt w Łodzi organizowana przez Uniwersytet Łódzki. Po raz 11. społeczność uczelni wspiera czworonogi.

Uniwersytet Łódzki w tym roku po raz 11. organizuje pomoc wspólnie ze schroniskiem i ich reprezentantem, psem Herosem. Studenci nie tylko zbierają karmę i wszystkie potrzebne rzeczy, ale też zachęcają do adopcji zwierząt. To najbardziej skuteczne wsparcie dla placówki przy ul. Marmurowej w Łodzi.

W ramach akcji "Psia Kość!" przez cały listopad zbierane są dary. Co jest potrzebne? Przede wszystkim karma, zwłaszcza ta specjalistyczna, a także koce, poszewki i ręczniki. Schronisko nie przyjmuje natomiast kołder, poduszek, materacy, gąbek, dywanów, wykładzin, śpiworów czy odzieży.

Oznakowane pudła na dary ustawione będą w ponad 30 miejscach na uczelni. Znaleźć je będzie można:

na wszystkich wydziałach UŁ,

w Bibliotece UŁ,

w akademikach,

w Rektoracie.

Do zbiórki jak co roku włączają się także: Przedszkole UŁ, Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ, a także w British International School of the University of Lodz.

Uniwersytet Łódzki jako uczelnia odpowiedzialna społecznie, wspiera czworonogi od wielu lat. Przez 10 edycji zebrano ponad 4,1 tony karmy, a także akcesoria potrzebne psom i kotom.

Dodatkowo w czerwcu 2019 r. odbyła się edycja specjalna akcji, mająca na celu edukowanie i uświadamianie w temacie adopcji bezdomnych zwierząt, odczarowywanie mitów na temat adopcji i przedstawienie różnych form pomocy.

W 2020 r. do akcji "uniwerku" dołączyła Politechnika Łódzka, która zebrała prawie 100 kg karmy.

Dołącz do "Psiej Kości" i pomóż zwierzakom w potrzebie!