Powstało w chińskim Tianjin i wkrótce ma się stać nową łódzką atrakcją. Chodzi o gigantyczne serce z polerowanej blachy. Rzeźba autorstwa Sino Sculpture Group wkrótce stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi.

Transport wielkiego "Serca dla Łodzi" - to było wyzwanie logistyczne / Archiwum Langowski Logistics / Materiały prasowe

Serce-gigant jest już w Łodzi. To właśnie ono jest nietypową rzeźbą, która stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi, naprzeciwko Pałacu Poznańskiego. Pomnik WOŚP jest tak duży i nietypowy w formie, że również jego transport do Polski stanowił nie lada wyzwanie. Podjęła się go firma Langowski Logistic.

Gigantyczne lutro

Wysokie na 3,5 metra serce stanie się ogromnym, trójwymiarowym lustrem, w którym będzie odbijać się rzeczywistość dookoła. Rzeźba stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi.

Zanim jednak "Serce dla Łodzi" dotarło na miejsce przeznaczenia, musiało pokonać 12 tysięcy mil morskich podróży do Gdańska z chińskiego Tianjin pod Pekinem, w którym powstało. Tam też odbył się załadunek tej niezwykłej rzeźby na statek Mayview Maersk, należący do największych kontenerowców świata.

To było wymagające przedsięwzięcie, ale my lubimy wyzwania, dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w projekt i zapewniliśmy obsługę transportu od A do Z - mówi szef marketingu Langowski Logistics (firmy z Gdyni, która podjęła się dostarczyć niecodzienny ładunek z Chin do Łodzi), Tomasz Gawrylczyk.

Jak dodaje, "kiedy ładunek jest nienormatywny i ponadgabarytowy mówimy o specjalistycznej usłudze zwanej Project Cargo".

Tak było w tym przypadku - stwierdza.

Sztauowanie ładunku - co to znaczy?

Samo serce ma wysokość 3,5 metra, a do transportu zostało dodatkowo umieszczone w specjalnym stelażu-skrzyni o wysokości blisko 4 metrów, znacznie przekraczającej wysokość dostępnych kontenerów.

Konieczne było więc skorzystanie ze specjalnych konstrukcji do przewozu ponadgabarytowych ładunków, tzw. Open Top, umożliwiających załadunek od góry - wyjaśnia Gawrylczyk.

Nietypowe i wymagające wiedzy, było również sztauowanie ładunku, czyli jego odpowiednie zabezpieczenie w kontenerze, za które odpowiadała wyspecjalizowana firma, gwarantująca bezpieczeństwo rzeźby specjalnym certyfikatem. Kolejnym wyzwaniem był przeładunek serca w Gdańsku, skąd po zakończeniu procedur celnych rzeźbę przewieziono do Łodzi na naczepie niskopodwoziowej.

Ten projekt pozwolił nam w pełni wykorzystać wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu globalnych usług transportowych, często wykraczających poza standardowe zlecenia. Zdecydowaliśmy się pomóc w jego realizacji także dlatego, że chętnie angażujemy się w inicjatywy ważne dla społeczności miast, w których działamy, a od dwóch lat jesteśmy też obecni w Łodzi, gdzie działa jeden z naszych pięciu magazynów - podkreśla Gawrylczyk.

Autorem rzeźby "Serce dla Łodzi" jest Sino Sculpture Group. To kolektyw artystyczny z wieloma znakomitymi światowymi realizacjami na koncie, a blacha polerowana, z której wykonana jest rzeźba dla Łodzi, jest materiałem szlachetnym, nowoczesnym i niezwykle efektownym.