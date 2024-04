W godzinach 10-17 w Łodzie będą protestować rolnicy. Tym razem pojawią się na ulicach: Strykowskiej, Szczecińskiej, Maratońskiej i na rynku w Nowosolnej.

Protest rolników w Łodzi (4 kwietnia 2024 r.) / Marian Zubrzycki / PAP

Protest rolników w Łodzi rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 17.

Protestujący tym razem pojawią się na ulicach: Strykowskiej, Szczecińskiej, Maratońskiej i na rynku w Nowosolnej.

Strajki utrudnią życie łodzianom, ponieważ na 7 godzin zablokowane zostaną cztery ważne skrzyżowania w mieście - należy spodziewać się korków oraz opóźnień w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Od godz. 10 rolnicy będą jechali w żółwim tempie ul. Strykowską od Imielnika Nowego do skrzyżowania z Inflancką. Później to skrzyżowanie będzie blokowane do godz. 17.

Sytuacja powtórzy się na przecięciu ul. Szczecińskiej z Aleksandrowską, na rynku w Nowosolnej i na Maratońskiej, w rejonie drogi ekspresowej S14.

"Autobusy kursujące w tych okolicach zostaną wstrzymane lub w miarę możliwości skierowane objazdem. Ze względu na umiejscowienie zgromadzeń spodziewajmy się dużych utrudnień w ruchu i opóźnień w kursowaniu komunikacji miejskiej" - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.