Zdrowie w prezencie dla dziadków - taki podarunek przygotował na dziś (22 stycznia) oddział NFZ w Łodzi z okazji Dnia Babci i Dziadka. Już od godz. 14.00 eksperci od zdrowia będą czekać na seniorów przy ul. Targowej 35 w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zadbaj o zdrowie babci i dziadka, by dłużej cieszyć się z nimi ich dobrym zdrowiem, miłością i doświadczeniem życiowym. Na obchody Dnia Babci i Dziadka ŁOW NFZ zaprasza do swojej siedziby przy ul. Targowej 35 w Łodzi.

Będzie można zbadać słuch, skorzystać z konsultacji fizjoterapeutów, nauczyć się samobadania piersi, a także skorzystać z analizy składu ciała i skorzystać z sanatoryjnego zwrotu. To wszystko dziś (22 stycznia) w godz. 14.00 - 17.00.

W tym szczególnym dniu można bezpłatnie skorzystać z licznych porad. Specjalista ds. lecznictwa uzdrowiskowego w ŁOW NFZ (dr Jadwiga Kardas) będzie mówić na temat wskazań do leczenia sanatoryjnego, dostępu skierowań ze "zwrotów", na co zwraca uwagę lekarz kwalifikujący do leczenia uzdrowiskowego.

Pojawi się też protetyk słuchu z firmy Omnifon, który przeprowadzi badanie słuchu. Udzieli też odpowiedzi na pytania dotyczące aparatów słuchowych.

Fizjoterapeuci z MCM Widzew i MCM Górna będą radzić, jak zapobiegać chorobom układu ruchu. Powiedzą również, jak uzyskać poradę w zakresie fizjoterapii w chorobach, np. zwyrodnieniowych stawów.

Amazonki ze Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonek przeprowadzą naukę samobadania piersi. Będzie można z nimi porozmawiać również o profilaktyce chorób nowotworowych piersi.

Na wszystkie babcie i wszystkich dziadków będą czekać doradcy ds. profilaktyki. Pomogą zmienić nawyki żywieniowe z portalem diety.nfz.gov.pl oraz zaplanować aktywność fizyczną z programem "8 tygodni do zdrowia". Stworzą też kalendarz badań profilaktycznych, które dają szansę na wykrycie choroby zanim pojawią się pierwsze niepokojące objawy.