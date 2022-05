Dzieci, które rodzą się niedotlenione, można leczyć już w drodze do szpitala dzięki obniżeniu temperatury ciała. Taka procedura pozwala uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń mózgu i tym samym poważnych konsekwencji zdrowotnych na przyszłość.

Sprzęt ratujący życie trafił do Łodzi / Generali.pl /

Od poniedziałku specjalny sprzęt do hipotermii w karetce dostępny jest w Łódzkiem. Będą z niego korzystać medycy szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki.

Często zdarza się, że mocno niedotlenione dziecko rodzi się w ośrodku niekoniecznie III stopnia. Ten sprzęt jest nam potrzebny, żeby jak jedziemy zespołem transportowym, już nie tracić czasu - podkreśla dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski - prof. Iwona Maroszyńska. Chodzi o to, żeby zacząć schładzać pacjenta w transporcie i dziecko już schłodzone dowieźć do ośrodka, który dalej będzie prowadził to leczenie.

W przypadkach zamartwicy najważniejszy jest czas, bo na podjęcie leczenia hipotermią jest tylko 6 godzin. Zawsze zaoszczędzimy godzinę czy dwie - dodaje dyrektor Maroszyńska. Naszymi pacjentami są dzieci, z którymi musimy często działać na miejscu. To nie jest tak, że wsadzamy do karetki i jedziemy. Bywa, że schodzi nam godzinę, półtorej na miejscu, godzina w transporcie, więc prawie zbliżamy się do połowy okresu, w jakim musimy hipotermię zastosować.

Jak ważne jest szybie działanie w takich sytuacjach, przekonała się pani Katarzyna. Jej niespełna 4-letni syn został uratowany właśnie dzięki zastosowaniu hipotermii.

Wszystko zaczęło się od tego, że w domu dostałam krwotoku i staraliśmy się jak najszybciej dojechać do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki - opowiada Katarzyna Brych. Na szczęście nasz lekarz powiedział nam wcześniej, że gdyby działo się coś niepokojącego, to pomocy musimy szukać w tym szpitalu.

W trybie pilnym, bardzo szybko została przeprowadzona operacja cesarskiego cięcia. Niestety Kuba urodził się w ciężkiej zamartwicy - niechętnie wraca do przeszłości pani Katarzyna. W skali Apgar w pierwszej i trzeciej minucie otrzymał 0 punktów; w piątej - 1, a w dziesiątej - 2 punkty. Żeby zniwelować skutki tego niedotlenienia, syn został poddany hipotermii leczniczej. Dzięki temu lekarze go uratowali.

Najpoważniejszym skutkiem niedotleniania około porodowego u noworodka jest mózgowe porażenie dziecięce. Hipotermia jest po to, żeby spowolnić metabolizm, a tym samym opóźnić proces uszkadzania mózgu w czasie braku tlenu.

Wcześniej podobny sprzęt, ufundowany przez fundację Generali Polska i sieć Human Safety Net, już trafił do województw: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.