Komiks "Paneuropa. Solidarni z Ukrainą" - to historia o niesieniu pomocy uchodźcom, o nadziei i męstwie. Głównym bohaterem tegorocznej edycji są nasi ukraińscy sąsiedzi oraz wszyscy Europejczycy, którzy otworzyli przed nimi swoje serca i domy.

Komiks o ukraińskich uchodźcach i pomocy dla nich będzie dostępny na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w najbliższy weekend / lodz.pl / Materiały prasowe

"Paneuropa. Solidarni z Ukrainą" to piąty komiks z serii wydawanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Bohaterowie Paneuropy - ci znani z poprzednich części, jak czarownik Jan Twardowski, jak i ci nowi, m.in. bogini światła i nadziei Zorza, jednoczą siły w starciu z zagrożeniem ze Wschodu pragnącym wykorzystać tragedię uchodźców i zniszczyć jedność Europejczyków.

Historia opisana w komiksie dedykowana jest obywatelom Ukrainy, zmuszonym do opuszczenia swojej ojczyzny i szukania pomocy m.in. w Polsce oraz tym wszystkim spośród nas, którzy wyciągnęli do nich pomocną dłoń. Osoby, które znalazły schronienie w naszym kraju, często uzyskiwały pomoc od instytucji realizujących inwestycje współfinansowane przez z fundusze europejskie.

Uchodźcy otrzymali możliwość wytchnienia m. in. w Teatrze Pinokio czy w Mediatece Memo, które znajdują się w zrewitalizowanych budynkach w śródmieściu Łodzi.

Inwazja Rosji na Ukrainę to zbrodnia przeciwko pokojowi i przyczyna ucieczki do Unii Europejskiej ponad 4 milionów ludzi. W tym trudnym czasie, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wykazali się empatią i ofiarnością. Samorządy - w tym miasto Łódź - zdolnością do szybkiego reagowania na potrzeby uchodźców - tłumaczy Sebastian Rysz z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jako Europejczycy zdaliśmy niezwykle wymagający egzamin, z czego mamy prawo i powinniśmy być dumni.

Komiks jest pracą zbiorową. Autorami scenariusza są Dominik Szcześniak i Berenika Kołomycka. Ilustracje wykonali debiutujący w serii "Paneuropa" Grzegorz Pawlak oraz pracujący przy poprzednich edycjach: Wojciech Stefaniec i Robert Służały.

Łódzki rysownik Przemysław Truściński, autor okładek "Paneuropy" dedykowanych Łodzi w latach 2020-2022, tym razem dołączył do ekipy tworzącej komiks jako autor rysunków ilustrujących fabułę. Rafał Szłapa, którego prace pojawią się w "Paneuropie" po raz trzeci, przyznaje, że po latach pracy nad serią, darzy bohaterów szczególną sympatią.

Zacząłem swoją pracę z Paneuropą w 2021, kiedy komiks był poświęcony walce z pandemią COVID-19. Po raz pierwszy narysowałem wtedy postać czarnoksiężnika Twardowskiego czy alchemika Sędziwoja - mówi Szłapa. Rysowanie komiksu o tematyce społecznej daje ogromną satysfakcję zawodową, szczególnie, jeżeli mogę pomóc w dotarciu do czytelników z informacjami na temat wsparcia uchodźców z Ukrainy tak, jak to się dzieje w tym roku - dodał.

W serii Paneuropa zawsze jest miejsce dla nowych postaci, których tworzenie dla rysownika to prawdziwa frajda. Poza czołówką polskich rysowników, do tworzenia tegorocznego komiksu zaproszeni zostali twórcy z Ukrainy.

Premiera komiksu "Paneuropa. Solidarni z Ukrainą" odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Gier i Komiksu w Łodzi, który odbędzie się 7-8 października w Atlas Arenie. Na stoisku wydawcy będzie można spotkać twórców i otrzymać bezpłatny, własnoręcznie zadedykowany egzemplarz wraz z gadżetami.

Papierowe wersje polska i ukraińska zostanie uzupełniona angielskim wydaniem w wersji elektronicznej, dostępnej na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w dniu premiery (https://poland.representation.ec.europa.eu).

Partnerami komiksu "Paneuropa. Solidarni z Ukrainą" są: miasto Łódź, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC 1 w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, miasto Rzeszów, miasto Pszczyna, powiat pszczyński, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Fundacja Dom Ukraiński w Warszawie, Fundacja Historia i Kultura oraz Targi Książki w Katowicach.