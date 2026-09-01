Policyjny pościg za 13-latkiem. Nie trwał długo

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godziny 17:00 na ulicy Łęczyckiej w Uniejowie (woj. łódzkie). Policjanci z miejscowego komisariatu podczas patrolu zauważyli motocykl typu mini cross bez tablicy rejestracyjnej.
Mundurowi postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Niestety zignorował on polecenia policjantów, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim w pościg.
Uciekał 13-latek
Chwilę później policjanci zatrzymali motocyklistę. Jak się okazało, za kierownicą mini crossa siedział zaledwie 13-latek. Nie miał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem. Ponadto motocykl nie był zarejestrowany i nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
Zatrzymany 13-latek nie uniknie konsekwencji. Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków przewidzianych przepisami dotyczącymi nieletnich.
Policja apeluje do rodziców
Policjanci przypominają, że motocykle typu cross czy mini cross, mimo swoich niewielkich rozmiarów, mogą rozwijać znaczne prędkości i nie są zabawkami.
Kierowanie nimi wymaga odpowiednich umiejętności, uprawnień oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.