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Policyjny pościg za 13-latkiem. Nie trwał długo

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (10:09)

Niecodzienna interwencja policji w Uniejowie (woj. łódzkie). Funkcjonariusze zatrzymali 13-letniego kierującego motocyklem typu mini cross, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jak ustalili mundurowi, nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Teraz sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Policyjny pościg za 13-latkiem. Nie trwał długo
13-latek uciekał przed policjantami na niezarejestrowanym mini crossie /Policja

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godziny 17:00 na ulicy Łęczyckiej w Uniejowie (woj. łódzkie). Policjanci z miejscowego komisariatu podczas patrolu zauważyli motocykl typu mini cross bez tablicy rejestracyjnej. 

Mundurowi postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Niestety zignorował on polecenia policjantów, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim w pościg.

Uciekał 13-latek

Chwilę później policjanci zatrzymali motocyklistę. Jak się okazało, za kierownicą mini crossa siedział zaledwie 13-latek. Nie miał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem. Ponadto motocykl nie był zarejestrowany i nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Zatrzymany 13-latek nie uniknie konsekwencji. Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków przewidzianych przepisami dotyczącymi nieletnich.

 

Policja apeluje do rodziców

Policjanci przypominają, że motocykle typu cross czy mini cross, mimo swoich niewielkich rozmiarów, mogą rozwijać znaczne prędkości i nie są zabawkami. 

Kierowanie nimi wymaga odpowiednich umiejętności, uprawnień oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. 


Źródło: RMF24
Tagi: policyjny pościg
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