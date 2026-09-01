Policyjny pościg za 13-latkiem. Nie trwał długo

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Niecodzienna interwencja policji w Uniejowie (woj. łódzkie). Funkcjonariusze zatrzymali 13-letniego kierującego motocyklem typu mini cross, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jak ustalili mundurowi, nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Teraz sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godziny 17:00 na ulicy Łęczyckiej w Uniejowie (woj. łódzkie). Policjanci z miejscowego komisariatu podczas patrolu zauważyli motocykl typu mini cross bez tablicy rejestracyjnej.

Mundurowi postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Niestety zignorował on polecenia policjantów, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim w pościg.

Uciekał 13-latek

Chwilę później policjanci zatrzymali motocyklistę. Jak się okazało, za kierownicą mini crossa siedział zaledwie 13-latek. Nie miał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem. Ponadto motocykl nie był zarejestrowany i nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Zatrzymany 13-latek nie uniknie konsekwencji. Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków przewidzianych przepisami dotyczącymi nieletnich.

Fot. Łódzka policja

Policja apeluje do rodziców

Policjanci przypominają, że motocykle typu cross czy mini cross, mimo swoich niewielkich rozmiarów, mogą rozwijać znaczne prędkości i nie są zabawkami.

Kierowanie nimi wymaga odpowiednich umiejętności, uprawnień oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.