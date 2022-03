Kilkusetmetrowa flaga Ukrainy – pojawi się w piątek na marszu przeciwko wojnie w Łodzi. Ta miejska manifestacja rozpocznie się o 19.00, a udział w wydarzeniu deklaruje blisko tysiąc osób.

Plakat zapraszający na łódzki Marsz Stop Wojnie! / UMŁ / Materiały prasowe

Marsz Stop Wojnie przejdzie ulicą Piotrkowską od Placu Wolności do Pasażu Rubinsteina, czyli przed siedzibę Ukraińskiego Konsulatu. Początek o 19.00. Uczestnicy demonstracji będą nieśli ogromną niebiesko-żółtą flagę.

Ta manifestacja to wyraz wsparcia dla "naszych przyjaciół z Ukrainy oraz potępienie bandyckiego ataku Putina i Łukaszenki" - można przeczytać w zaproszeniu w mediach społecznościowych. Organizatorem są władze samorządowe Łodzi.

Zgodnie z zapowiedziami, w Pasażu Rubinsteina poparcie dla Ukraińców ma wybrzmieć tak głośno, że będzie słyszane w Kijowie. Do tej pory chęć wzięcia udziału w wydarzeniu zadeklarowało prawie tysiąc osób.

Зустрічаємось у п’ятницю, 4 березня о 19:00 на Plac Wolności, щоб сказати «СТОП ВІЙНІ» ❗️

Давайте разом підтримаємо наших друзів з України та засудимо бандитський напад Путіна та Лукашенка.

Потім, несучи величезний синьо-жовтий прапор, ми підемо до пасажу Рубінштейна, де будемо грати і співати так голосно, що нас почують у Києві! Будь з нами і ти!

We are meeting on Friday, March 4 at 7pm at Plac Wolności to say it out loud: "STOP THE WAR"

Together, let's express support for our friends from Ukraine and condemn Putin and Lukashenka’s bandit attack.



Then, carrying a huge blue and yellow flag, we will go to Rubinstein's Passage, where we will play and sing so loud, they will hear us in Kiev! Join us!



