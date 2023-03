Pacjent w Łódzkiem podwójnie finansowany - takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego regionalnych programów polityki zdrowotnej. Za te same świadczenia medyczne płaciły zarówno NFZ, jak i władze województwa.

Przypadki finansowania tych samych świadczeń z dwóch różnych źródeł wykryła w Łódzkiem Najwyższa Izba Kontroli podczas sprawdzania regionalnych programów polityki zdrowotnej. Mimo, że takie ryzyko zostało zdiagnozowane, działania, które podjęto by zapobiegać nieprawidłowościom, okazały się nieskuteczne.

63 proc. pacjentów podwójnie finansowanych

W jednej z placówek medycznych podwójne finansowanie dotyczyło ponad 63 proc. pacjentów kardiologicznych korzystających z rehabilitacji. Za świadczenia najpierw zapłacił Łódzki Urząd Marszałkowski, a później placówka wystąpiła o pieniądze za usługi medyczne dla niemal 80 osób do łódzkiego NFZ.

Było to w sumie około 5 tys. złotych, dlatego w tej sprawie NIK złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

W drugiej placówce medycznej, podwójne finansowanie dotyczyło czterech pacjentów.

NIK nie miała zastrzeżeń do 10 skontrolowanych placówek zdrowotnych.

Na sprawdzane przez NIK programy medyczne Łódzki Urząd Marszałkowski wydał ponad 14 mln złotych.

Kontrola dwóch programów

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się projektom, które realizował Łódzki Urząd Marszałkowski. Chodzi o dwa regionalne programy polityki zdrowotnej (RPPZ). Celem każdego z nich było utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej co najmniej 10 proc. uczestniczących w nich pacjentów, szczególnie osób powyżej 50. roku życia.

W latach 2017-2018 prowadzony był program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych, na który przeznaczono ok. 2,3 mln zł i z którego można było skorzystać w czterech placówkach zdrowotnych.

Drugi, kontrolowany przez NIK, program był realizowany w latach 2018-2020 i dotyczył rehabilitacji leczniczej dla pacjentów z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Pieniądze na świadczenia w ramach tego programu - w sumie ok. 12 mln zł - otrzymało 16 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, centrów medycznych i prywatnych gabinetów.

NIK skontrolowała 10 placówek zdrowotnych i nie ma zastrzeżeń do efektów realizowanych przez nie projektów. Założone cele zostały osiągnięte powyżej wyznaczonych poziomów. W przypadku pierwszego programu po skorzystaniu z rehabilitacji ok. 28 proc. pacjentów wróciło do pracy lub podjęło nową, w przypadku drugiego z programów jeszcze więcej, bo niemal połowa (ok. 46 proc.).

W sytuacji podwójnego opłacania usług medycznych, zdaniem NIK, konieczna jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa oraz uwzględnienie problemu podwójnego finansowania świadczeń zdrowotnych w planach kontroli prowadzonych wspólnie przez przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia i wojewodów.