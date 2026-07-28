Podejrzany o zbrodnię zatrzymany po ponad 30 latach. Wciąż nie wiadomo, kim była ofiara

RMF24

Po ponad 30 latach doszło do przełomu w sprawie ciała mężczyzny znalezionego w lesie pod Sieradzem. Policjanci z „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 50-latka podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Tajemnica zbrodni z 1994 roku

14 stycznia 1994 roku w lesie w powiecie sieradzkim w woj. łódzkim znaleziono ciało mężczyzny. Było częściowo ukryte pod ziemią i przykryte ściółką leśną. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości – mężczyzna został zamordowany.

Nie ustalono jednak, kim była ofiara. Przez lata nie udało się także wpaść na trop sprawców zbrodni.

Przełom w wyniku badań DNA

W 2023 r. postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. Prokurator zlecił oznaczenie profilu DNA zabitego mężczyzny oraz oględziny jego odzieży, która cały czas była przechowywana w magazynie dowodów rzeczowych. Pobrano z niej materiał biologiczny do badań genetycznych. Przeprowadzone badania genetyczne śladów pozwoliły na ustalenie profilu DNA podejrzanego.

23 lipca na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu funkcjonariusze łódzkiego „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. W chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa miał 17 lat.

Niekarany, ojciec dwójki dzieci. 15 lat temu miał zabić 13-letnią Izę Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Do zbrodni doszło niemal 15 lat temu. Teraz aresztowany został 37-letni Michał S. podejrzewany o to zabójstwo. Mężczyznę zatrzymano dzięki badaniom profilu DNA.

Zatrzymany wiele lat spędził już w więzieniu

Z uwagi wiek w chwili czynu, podejrzanemu grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności. W przeszłości mężczyzna był już wielokrotnie karany za brutalne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu. Spędził wiele lat w więzieniu.

Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w lesie. Miało to związek z dokonaną na początku tego miesiąca szczególnie zuchwałą kradzieżą z włamaniem, podczas której ukradł rzeczy warte 150 tys. zł. Policjanci z łódzkiego „Archiwum X” i Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy ustalili jednak miejsce jego pobytu.

Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

30 ran kłutych. Jakub A. z ostatecznym dożywociem za zabójstwo 10-letniej Kristiny Kara dożywotniego więzienia dla Jakuba A., sprawcy zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin w 2019 roku, jest już ostateczna. Sąd Najwyższy oddalił dzisiaj kasację obrony w tej sprawie.

Apel policji. Kim jest ofiara?

Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, na zlecenie prokuratora dokonali rekonstrukcji wyglądu twarzy ofiary. Uwzględnili cechy wyglądu mężczyzny na podstawie zapisu genetycznego zakodowanego w DNA. Odtworzony wygląd twarzy mężczyzny opublikowano w mediach w kwietniu tego roku. Jak do tej pory nie udało się ustalić tożsamości zamordowanego.

Przeanalizowano kilkadziesiąt innych spraw karnych oraz spraw poszukiwawczych, dotyczących zaginięć mężczyzn z początku lat 90. XX wieku. Na podstawie materiału dowodowego ustalono, że zamordowany mężczyzna w ostatnim okresie swojego życia – od połowy listopada 1993 roku -mógł przebywać w powiecie brodnickim.

Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub wiedzą coś na temat okoliczności jego śmierci o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Apel dotyczy szczególnie mieszkańców Brodnicy i okolic.