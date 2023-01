Ciepło, które zmroziło mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Piotrkowianie właśnie dostali informację, ile będą płacić za mieszkanie po wprowadzeniu nowych stawek za ogrzewanie. Stawki - według wyliczeń największej Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - to teraz od 86 do 94 procent, a od początku maja będzie 200 procent.

Elektrociepłownia Piotrków jest w gronie trzech miast w Łódzkiem, gdzie są najwyższe stawki za ciepło / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Rachunki za ciepło, od których robi się gorąco - w takiej sytuacji są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Ludzie właśnie odebrali wyliczenia czynszu, uwzględniające już podwyżki za ciepło na poziomie od 86 do 94 procent.

Mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia. To jest po prostu nie do pomyślenia, co się tu dzieje - mówi jeden z piotrkowian. Przykład mojej babci: w zeszłym roku płaciła za czynsz, ciepłą wodę, ogrzewanie, bieżącą wodę - 900 złotych, a teraz dostała podwyżkę na 1200 złotych. Mieszkanie 80 metrów kwadratowych.

Takie przykłady mieszkańcy Piotrkowa mnożą. Podwyżka o 200 złotych w opłatach za 49-metrowe mieszkanie. Lokal 32 metry i zmiana wysokości opłat z 600 złotych na 830 zł.

Nowe taryfy za ogrzewanie przeanalizowano w największej - bo obsługującej 12 tys. lokatorów - Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes Michał Bortkiewicz przyznaje, że został postawiony przed ścianą i musiał zaakceptować stawki Elektrociepłowni Piotrków, bo to jedyny dostawca ciepła w mieście.

Prezes Elektrociepłowni przekazał nam, że takie, nowe stawki to wynik czynników, na które spółka miejska nie ma wpływu: wzrost cen węgla, gazu i energii elektrycznej - wylicza prezes spółdzielni. Na pewno na te ceny ma też to, że w Piotrkowie zmieniono źródło ciepła z węglowego na gazowe. Wyciągają jakąś średnią pomiędzy węglem a gazem i na pewno, gdyby był tylko sam węgiel, byłoby taniej - dodaje prezes Bortkiewicz.

Co na to Elektrociepłownia Piotrków?

Próbowaliśmy uzyskać wytłumaczenie Elektrociepłowni, ale przez dwa dni telefon miejskiej spółki milczał, jak zaklęty. Nie było możliwości, żeby umówić się na rozmowę.

Na stronie Elektrociepłowni Piotrków jest wyjaśnienie, w którym prezes Marek Krawczyński tłumaczy, że nowe stawki za ciepło, to wyniki trzykrotnej podwyżki cen węgla, czterokrotnej podwyżki cen gazu i ponad dwa i pół-krotnego wzrostu cen energii elektrycznej. Podwyżka wg. EC Piotrków to prawie 64 proc. do 30 kwietnia.

Wysokie ceny gazu, węgla, uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz energii elektrycznej, stanowiące niemal 88 proc. wszystkich kosztów wytwarzania ciepła, odpowiadają za aktualny poziom cen ciepła - wyjaśnia Prezes Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski.