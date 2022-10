Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał 42-letni kierowca opla, którego zatrzymali opoczyńscy policjanci. Mężczyzna prowadził samochód, w którym wiózł swoją 4-letnią córkę. Sprawa nieodpowiedzialnego kierowcy trafi do sądu.

/ Shutterstock

Podczas kontroli w Augustowie ( Łódzkie), policjanci zatrzymali kierującego oplem, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna w terenie zabudowanym, jechał z prędkością 82 km/h.

Okazało się, że to jednak to nie najpoważniejsze przewinienie tego kierowcy. Podczas kontroli, funkcjonariusze zauważyli, że 42-latek jest nietrzeźwy. Potwierdziły to badania stanu trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W oplu pijany 42-latek przewoził swoją 4-letnią córkę. Dziecko podróżowało bez fotelika.

Dodatkowo kierowca jechał bez włączonych świateł i nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dziecko, policjanci przekazali pod opiekę matki.

42-latek za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy. Został też ukarany mandatem. Na jego konto wpłynęło także 35 punktów karnych.

Za popełnione przestępstwa grozi mu też do 5 lat pozbawienia wolności.