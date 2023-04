"Zielony zakątek grządek", "Zdrowo maniacka zielenina", "Alpaki miód malina" czy "Ogrody Kmicica" - to ciekawe nazwy ogrodów społecznych, które powstały w Łodzi. Miasto ma ich już niemal 30. Właśnie teraz można składać wnioski do trzeciej edycji programu. Tym razem będzie można zdobyć dofinansowanie do ogrodów owocowych.

Jeden z łódzkich ogrodów społecznych - w trzeciej edycji można zakładać tylko ogrody owocowe / lodz.pl / Materiały prasowe W połowie kwietnia zaczęto przyjmowanie nowych wniosków o dofinansowanie powstania ogrodów społecznych w Łodzi. Nabór wniosków do programu: "Ogrody społeczne" trwa do 28 kwietnia. Ogród może założyć właściwie każdy, lecz najczęściej robią to nieformalne grupy mieszkańców (np. sąsiedzkie, rodzinne, towarzyskie), formalne grupy mieszkańców (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie) oraz instytucje społeczne lub instytucje (np. świetlice, kluby seniora, biblioteki, przedszkola). W tym roku pierwszeństwo będą miały wnioski złożone przez grupy formalne i nieformalne. Tegoroczna, trzecia edycja programu "Ogrody społeczne" zakłada, że będzie można sadzić tylko rośliny owocujące. To mogą być drzewa owocowe, krzewy owocowe oraz byliny np.: jabłoń, grusza, wiśnia, porzeczki, agrest, borówki, jeżyny, truskawki lub maliny. Łódzkie ogrody społeczne, to zieleńce zagospodarowane przez mieszkańców, którzy chcieli zmienić otoczenie i zintegrować sąsiadów. Ogrody dają "mieszczuchom" oddech w codziennym zabieganiu oraz możliwość obcowania z naturą nawet w duży mieście. Ogrody społeczne nie muszą służyć tylko do uprawy roślin. W takim miejscu lokalna społeczność może wspólnie spędzać czas. Może to być również miejsce warsztatów, wydarzeń sportowych czy kulturalnych. Ogród może założyć właściwie każdy - wystarczy znaleźć trzy osoby, które będą chciały zaangażować się w taki pomysł. Ogrody społeczne mogą mieć różne formy / lodz.pl / Materiały prasowe Teraz przyszedł czas na trzecią odsłonę programu, dzięki któremu powstało wiele ciekawych miejsc do uprawy warzyw, owoców, ziół oraz rabat kwiatowych. To pozytywnie wpływa na otoczenie miasta, upiększając je i zazieleniając - podkreśla dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi Maciej Riemer. Jest to również cenny punkt dla tworzenia przyjaznych przestrzeni dla zapylaczy i zwiększania bioróżnorodności w mieście Wnioski, regulamin i pozostałe szczegóły programu "Ogrody społeczne" są dostępne tutaj. Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia. Zobacz również: Poszukiwany listem gończym ukrywał się w szałasie

