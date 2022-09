Zamiar oszczędności na prądzie był powodem przesunięcia terminu rozpoczęcia drugiego semestru roku akademickiego 2022/203 na łódzkiej filmówce. Zajęcia studentów rozpoczną i zakończą się później o około trzy tygodnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Istotna część oszczędności będzie na pewno wynikała z redukcji zużycia prądu, którego cena rośnie w bezprecedensowej skali - informuje Krzysztof Brzezowski, rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi.

Jak podaje rzecznik, "analiza prowadzonego postępowania przetargowego Łódzkiej Grupy Zakupowej (konsorcjum łódzkich jednostek sektora publicznego), w czasie kiedy podjęliśmy decyzję o zmianie organizacji roku akademickiego 2022/2023, tj. na początku września, wskazywała na niemal dziesięciokrotny wzrost kosztu zakupu megawatogodziny prądu elektrycznego w stosunku do roku ubiegłego".

Szacujemy, że w zależności o temperatur zewnętrznych oraz sytuacji na rynku energetycznym, nasze oszczędności mogą wynieść nawet około pół miliona złotych - dodał Krzysztof Brzezowski. Nie wiadomo, jaka będzie dokładna kwota oszczędności.

Przed zmianami i po ich wprowadzeniu

Gdyby nie było zmian w harmonogramie roku akademickiego, studenci studiów stacjonarnych wróciliby na zajęcia - po przerwie świąteczno-noworocznej - 3 stycznia 2023 roku, ich sesja odbyłaby się w terminie 30 stycznia-5 lutego, po której nastąpiłaby przerwa międzysemestralna (6-12 lutego) i sesja poprawkowa (13-17 lutego), a zajęcia dydaktyczne zakończyłyby się 11 czerwca 2023 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem rektor uczelni z 5 września 2022 r., oprócz przerwy świątecznej została wprowadzona również przerwa od zajęć dydaktycznych w dniach od 3 do 29 stycznia. Następnie studenci wrócą do zajęć w ramach pierwszego semestru - odbędą się one w terminie 30 stycznia-19 lutego. Sesja rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 26 lutego, przerwa międzysemestralna od 27 lutego do 5 marca, a sesja poprawkowa - 6-12 marca. Nowy semestr ruszy 6 marca, zajęcia dydaktyczne zakończą się 2 lipca 2023 r.

Jak dodaje rzecznik, oznacza to, że ani semestr zimowy, ani letni nie są skrócone, a jedynie przesunięte w czasie.

Zaplanowana na styczeń przerwa świąteczna pozwoli na prowadzenie niezakłóconej działalności dydaktycznej i artystycznej w sposób zaplanowany, bez konieczności podejmowania doraźnych decyzji w sytuacjach kryzysowych w nadchodzącym roku akademickim, w Szkole Filmowej w Łodzi - wyjaśnia Krzysztof Brzezowski.