Niedziela będzie kolejnym upalnym dniem, w którym mogą pojawić się gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed burzami w dużej części województwa łódzkiego. Wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć grad i porywy wiatru.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W łódzkim będzie bardzo ciepło. IMiGW w niedzielę prognozuje również w woj. łódzkim wysokie temperatury, maksymalnie w dzień od 30 st. C do 33 st. C.

Burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować od godz. 14.00 do godz. 21.00 - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w niedzielę ostrzeżeniu.

Wyładowaniom atmosferycznym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

Dla dużej części woj. łódzkiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Dotyczy ono 16 powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, Łodzi, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, Piotrkowa Trybunalskiego, radomszczańskiego, rawskiego, skierniewickiego, Skierniewic, tomaszowskiego i zgierskiego.