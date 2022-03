80 procent cudzoziemców zatrudnionych w ubiegłym roku przez pracodawców w Łódzkiem, to byli Ukraińcy. Obywatele tej narodowości są pożądani i poszukiwani na rynku pracy. Polscy pracodawcy chętnie dają im pracę. Obecnie kilkadziesiąt ofert pracy czeka na obywateli Ukrainy w Łodzi.

/ Shutterstock

Aktualnie poszukiwani są między innymi: pracownicy magazynowi, budowlani, szwaczki, osoby do pracy w branży gastronomicznej, monter konstrukcji stalowych czy sprzedawcy. Takie informacje dostępne są w Centralnej Bazie Ofert Pracy, do której odnośnik jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Teraz zainteresowanie pracą ze strony Ukraińców w Łódzkiem jest umiarkowane. Niespełna 50 osób z Ukrainy oficjalnie szuka pracy. Exodusu w szukaniu pracy nie ma, ale za jakiś czas na pewno będzie to większa potrzeba - potwierdza zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi - Arkadiusz Andrzejczak. W bazie ofert coraz więcej pojawia się ofert pracodawców. My również dzwonimy do pracodawców i informujemy o tym, jacy pracownicy są na rynku.

Przekrój ofert pracy jest różny: prace budowlane, pomoce kuchenne. Oferty są zróżnicowane pod względem wykształcenia i zawodu.

Dopóki nie będzie specustawy, dla polskich pracodawców nic się nie zmienia: zatrudniają uchodźcę z Ukrainy, jak każdego innego cudzoziemca, a taki pracownik musi mieć pozwolenie na pracę w Polsce. Specjalna ustawa przygotowywana przez rząd ma uprościć procedurę zatrudnienia uchodźcy wojennego.

Pracowników można znaleźć, korzystając z wyszukiwarki, która oferuje zaawansowane opcje, jak np. znajomość języka obcego w różnym stopniu. Gdy więc przedsiębiorca chce zatrudnić Ukraińskiego kierowcę ciężarówki, powinien zaznaczyć wymagane uprawnienia i biegłą znajomość języka ukraińskiego.

Przy czym należy pamiętać, że jeśli do pracy na takie stanowisko zgłosiłby się Polak biegle mówiący po ukraiński, to powinien być równorzędnie potraktowany. Nie można dyskryminować pracownika ze względu na narodowość.

W 2021 r. w łódzkim PUP zarejestrowano nieco ponad 140 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tej puli 80 proc. oświadczeń dotyczyło Ukraińców (119 tys.).

Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi pracownikami. Szczególnie chwalone są panie pracujące przy opiece nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Z kolei panowie dobrze radzą sobie w branży budowlanej.