W poniedziałek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpoczyna przyjmowanie wniosków o pomoc w postaci opieki wytchnieniowej. Osoby z niepełnosprawnościami mogą także ubiegać się o usługi asystenta osobistego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rozpoczyna się realizacja programów "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku, 11 marca.

Opieka wytchnieniowa to sposób na wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień muszą radzić sobie z bardzo dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, które zwykle wymagają wsparcia nawet w najprostszych czynnościach, trwa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Dlatego tak ważne jest zaoferowanie ich rodzinom i opiekunom czasu wolnego na odpoczynek, wytchnienie, ale również załatwienie ważnych spraw, jak np. wizyta u lekarza, bo pod wpływem obciążenia psychofizycznego także oni doznają uszczerbku na zdrowiu.

Kto może skorzystać?

Z bezpłatnej opieki wytchnieniowej może korzystać członek rodziny lub opiekun zamieszkujący z osobą z niepełnosprawnością we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący nad nią całodobową opiekę. Przy przyznawaniu tej usługi pod uwagę brany jest stan zdrowia i sytuacja życiowa. Pierwszeństwo będą mieli m.in. opiekujący się osobą dorosłą lub dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia i stałej lub długotrwałej opieki.

W pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie opiekunom osób z niepełnosprawnością, które stale przebywają w domu i nie korzystają z innych form wsparcia, takich jak placówka pobytu całodobowego, środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy czy warsztat terapii zajęciowej.

Ubiegający się o opiekę wytchnieniową mogą sami wskazać osobę, która będzie im świadczyć tę usługę, pod warunkiem, że nie będzie to członek rodziny osoby z niepełnosprawnością ani ktoś, kto z nią mieszka. Kandydat powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, np. pielęgniarki czy opiekuna medycznego oraz udokumentowane 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.

Maksymalna długość świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitu rocznego do 240 godzin. Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 - 22.00.

Na realizację opieki wytchnieniowej MOPS w Łodzi pozyskał dofinansowanie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 1,12 mln zł. Poza tym 203 tys. zł na opiekę wytchnieniową przeznaczono w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 100 osób: 33 w ramach usług świadczonych przez MOPS, 60 przez organizacje pozarządowe, natomiast z ŁBO sfinansowana zostanie opieka dla 16 osób.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Od 11 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpocznie także przyjmowanie wniosków w programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".

Rolą asystenta osobistego jest pomoc osobie z niepełnosprawnościami w prowadzeniu, jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia. Chodzi nie tylko o załatwienie tych najbardziej podstawowych potrzeb, jak np. zaprowadzenie do szkoły dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność, ale też o cały szereg innych działań wpływających na jakość życia i dobre samopoczucie: pomoc w dotarciu do teatru, wyjściu na spacer czy wspólnym zrobieniu zakupów - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W pierwszej kolejności opieka asystenta przysługiwać będzie osobom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz samotnie gospodarującym osobom z niepełnosprawnością, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. W zależności od stopnia niepełnosprawności uczestnik programu może uzyskać od 360 d0 840 godzin usług asystencji rocznie.

Taka osoba może też sama wybrać swojego asystenta, o ile osoba ta spełni warunki podobne jak w przypadku opieki wytchnieniowej, a więc nie będzie członkiem jego rodziny i wykaże się odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym.

Jak dopełnić formalności?

Należy wypełnić formularze zamieszczone TUTAJ i dostarczyć je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a. Można to zrobić osobiście - do pok. 203, II piętro, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 17.00);

Można też dostarczyć dokumenty drogą elektroniczną przez EPUAP. Możliwy jest także odbiór osobisty w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w ramach programu.

W przypadku programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"; kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniosła ponad 1,4 mln złotych. Pozwoli ona na zapewnienie asystentów osobistych dla 35 osób z niepełnosprawnościami.