Podczas tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki pomoc dotarła do ponad 17 tysięcy rodzin z najdalszych zakątków Polski. Wartość pomocy – przekazanej w paczkach – w tym roku jest rekordowa i wyniosła niemal 74 mln. To o 14 mln więcej niż w 2022 roku. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej Polacy pokazali, że „razem stać nas na dobro” dla tych, którzy mają najmniej.

Pani Helena ma 82 lata, gdy weszli wolontariusze, pokazała małą choinkę na stoliku i poprosiła, żeby tam położyli paczkę. Była przekonana, że dostanie pudełko z żywnością na święta. Łzy poleciały przy trzeciej paczce. Nie wierzyła, że wszystko dla niej - Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę, opowiada historię z Weekendu Cudów, podczas którego wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny z paczkami - W sumie było 12 pudełek. W jednym z nich radio. Poza żywnością pani Helenie na co dzień brakuje głosu człowieka. Marzyła o radiu, ale nie śmiała o nie prosić. Pani chciała koniecznie podzielić się tym, co dostała z wolontariuszkami. Karolina i Ania obiecały, że będą stałymi gośćmi w domu seniorki. W paczce znalazł się też biały świąteczny obrus i bon do apteki, dzięki któremu w kolejnych miesiącach pani wykupi recepty.

Coraz więcej Polaków angażuje się w Paczkę

W Weekend Cudów wolontariusze dostarczyli Szlachetne Paczki do ponad 17 tys. rodzin w całym kraju. Wsparcie materialne, a wraz z nim radość i nadzieję na zmianę, otrzymało łącznie niemal 47 tys. osób.

Szlachetna Paczka połączyła w mądrej pomocy jeszcze więcej Polaków niż rok temu. Łącznie w tegoroczną edycję zaangażowało się 700 tys. osób - to o 100 tys. więcej Polaków niż rok temu. Dla jednej potrzebującej rodziny paczki przygotowało średnio 31 osób. Wśród nich znalazły się zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele firm czy instytucji.

Za każdą liczbą stoi człowiek - "To będą moje pierwsze wesołe święta"

W ramach Szlachetnej Paczki pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących w całym kraju. Wśród nich było niemal 21 tys. dzieci i 5 tys. seniorów. Ponad 60% rodzin włączonych do programu w tej edycji doświadcza trudności ze względu na chorobę i/lub niepełnosprawność, a 24% znalazło się w trudnej sytuacji ze względu na nieszczęście, wypadek lub zdarzenie losowe.

Wizyta wolontariuszy w domu jednej z rodzin była jak promyk słońca w środku zimy. Rodzina żyje w tak trudnych warunkach, że przetrwanie tej pory roku staje się dla nich realnym wyzwaniem. Darczyńca kupił nowy piec gazowy, dający potrzebne ciepło. Pozostałe prezenty zajęły aż 41 paczek. Rodzina ze wzruszeniem zareagowała na przejaw tak dużej dobroci. Wolontariusze Paczki nie mogli przejść obojętnie wobec ich sytuacji mieszkaniowej, dlatego zakasali rękawy i wyremontowali dom. Nie byli w tym sami, w malowaniu ścian pomagały również panie z ośrodka pomocy społecznej.

Wolontariusze dowieźli Paczki zorganizowane przez darczyńców Szlachetnej Paczki także mi.in. do samotnego, schorowanego mężczyzny. Pan Jan ma 87 lat i mieszka sam. Na przeżycia miesiąca ma 150 zł. Darczyńca przygotował dla niego 20 paczek z żywnością, sprzętem RTV i AGD oraz odzieżą. Gdy wolontariusze przekazali mikrofalówkę i lodówkę, mężczyzna nie mógł powtrzymać radości. Wcześniej nie przepadał za świętami, z powodu samotności. Tym razem powiedział: W tym roku to będą moje pierwsze prawdziwie i wesołe święta.

Razem z zapasem żywności i detergentów, ciepłymi ubraniami, kuchenką gazową, której od dawna brakowało, czy garnkami - rodziny ze Szlachetnej Paczki otrzymały dużo więcej: wsparcie emocjonalne i poczucie, że nie są same ze swoimi problemami.

Co było w Paczkach?

Średnia wartość Szlachetnej Paczki dla jednej rodziny wynosiła w tym roku 4 343 zł. Wielu darczyńców zapewniało potrzebującym rodzinom żywność i środki czystości, czyli produkty odciążające budżet domowy na najbliższe kilka tygodni. W Paczkach znajdowały się jednak także mniej oczywiste prezenty takie jak lodówka, rower potrzebny, by dojeżdżać do pracy, kurs doszkalający czy piła spalinowa i lutownica, które pozwolą podjąć dorywczą pracę. Wszystko, co rodzina wskazywała jako swoje kluczowe potrzeby - i nie tylko.

Jak relacjonują wolontariusze Szlachetnej Paczki, wiele rodzin otrzymało znacznie więcej niż byli sobie w stanie wymarzyć. Piotruś otwierając paczkę, wykrzyknął: Mam w końcu Ninjago, lepsze niż chciałem!. Pani Joanna ma dwoje dzieci. Jej wielkim marzeniem było zrobienie prawa jazdy, ale w rozmowie z wolontariuszami poprosiła o rower. Od darczyńcy otrzymała rower i... kurs na prawo jazdy. Nie tylko Piotruś dostał więcej niż chciał. Wzruszenie pani Joanny było tak duże, że wolontariusze musieli podać jej szklankę wody.

Pomoc możliwa dzięki ponad 12 tys. wolontariuszy

W 23. edycję Szlachetnej Paczki zaangażowało się ponad 12 tys. wolontariuszy. To oni odwiedzali rodziny, poznawali ich historie, pośredniczyli w przekazywaniu Szlachetnych Paczek i angażowali się w wiele innych zajęć, dzięki którym w Weekend Cudów zmieniło się na dobre życie tak wielu osób w potrzebie. W tym roku wolontariusze działali w 655 lokalizacjach w całej Polsce. Miejsc działania Szlachetnej Paczki przybyło - było ich niemal 20 więcej niż w 2022 roku.

"Dziękuję" to za mało, żeby wyrazić wdzięczność

Rekordowej wartości pomocy i nadziei na zmianę dla tysięcy potrzebujących nie byłoby bez: wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców, partnerów medialnych i biznesowych oraz przyjaciół Szlachetnej Paczki.

Partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 6 lat jest Bank BNP Paribas, który realizuje największy program wolontariatu pracowniczego. W tym roku do grona partnerów strategicznych dołączył też operator sieci komórkowej T-Mobile, który zachęca do przekazywania starych telefonów do recyklingu, w zamian za nie przekaże wsparcie Szlachetnej Paczce. Partnerami głównymi programu są: Allegro, Biedronka oraz bp. Ich kampanie i zaangażowanie również pomogą Szlachetnej Paczce rozwijać się i docierać do najbardziej potrzebujących.

Patronami medialnymi Szlachetnej Paczki są: Onet, RMF FM, TVN, TVN24

Razem zrobiliśmy dużo dobra. Dziękujemy! - mówią z wdzięcznością organizatorzy Szlachetnej Paczki.

Nadal możesz pomóc

Jeśli nie zdążyłeś zrobić Szlachetnej Paczki, nadal możesz stać się częścią Weekendu Cudów i pomóc, wspierając program wpłatą. Twoja złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli Szlachetnej Paczce pracować nad kolejną edycją.

Nadal możesz też wesprzeć dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości. To program społeczny, który tak jak Szlachetna Paczka organizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA. W programie są dzieci, które nie wierzą w siebie. Wierzymy, że dzięki wsparciu Akademii Przyszłości, Szlachetna Paczka kiedyś nie będzie potrzebna, bo dzieci, które są pewne siebie mają większe szanse na to, żeby w przyszłości poradzić sobie w życiu.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wesprzyj Szlachetną Paczkę lub dziecko z Akademii Przyszłości, które nie wierzy w siebie.