32 osoby po mastektomii oraz 105 z niepełnosprawnościami dołączyło w tym roku do beneficjentów biegu charytatywnego Poland Business Run. Łącznie od początku organizacji sztafety biznesowej wsparcie w postaci protez, wózków i środków na rehabilitację trafiło do ponad 1000 osób z całej Polski. Fundacja właśnie podsumowała rok.

/ Materiały prasowe

We wrześniu w Poland Business Run 2023 wystartowało 36,4 tys. osób w 5-osobowych firmowych zespołach. Część z nich ścigała się w Krakowie, a reszta wirtualnie z aplikacją. W obu formułach 55% opłaty startowej trafiało na pomoc beneficjentom.

/ Materiały prasowe

Środki zostały przekazane m.in. na turnusy kompleksowej rehabilitacji po mastektomii i amputacji, podczas których pacjenci korzystali nie tylko ze wsparcia fizjoterapeutów, ale także psychologa, dietetyka i innych specjalistów.

Największe dofinansowania można było otrzymać do wózków i protez kończyn, których ceny są bardzo wysokie.

Co roku podajemy konkretne liczby, publikując nasz Raport Roczny, ale warto pamiętać, że za każdą z nich kryją się ludzkie historie i doświadczenia. Pierwszy kontakt z beneficjentami ma nasz Dział Wsparcia, do którego trafiają wnioski o dofinansowania. Jest ich co roku kilkaset, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. W pierwszej kolejności kierujemy wsparcie do najbardziej potrzebujących, ale staramy się też wybierać osoby aktywne, pełne pasji i zdeterminowane, których sama niepełnosprawność nie ogranicza, ale brak protezy czy wózka już tak - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Wśród osób, które otrzymały dofinansowanie dzięki biegaczom w tym roku jest 7-letnia Varvara. Przez rdzeniowy zanik mięśni dziewczynka od drugiego roku życia porusza się na wózku. Teraz potrzebowała wymiany sprzętu na nowy.

/ Materiały prasowe

Varvarka pochodzi z Ukrainy, stąd takie nietypowe imię. Każdy, kto ją zna, może powiedzieć, że jest niesamowita, uśmiechnięta, przemiła, otwarta na komunikację i nowe znajomości. W tym roku poszła do pierwszej klasy i bez żadnych problemów zaprzyjaźniła się ze wszystkimi, znalazła sobie przyjaciół - tłumaczy mama dziewczynki. Wózek to jej integralna część, coś, co daje jej wolność i niezależność, rzecz, bez której nie pamięta siebie. Za każdym razem, gdy zmieniamy wózek, otwieramy dla niej drzwi do nowych możliwości i planów na przyszłość, ponieważ Varvarka jest bardzo ciekawa świata, uwielbia sama odkrywać nowe. Wierzymy, że wszystko jeszcze przed nią - dodaje.

Więcej historii beneficjentów oraz informacje o dofinansowaniach można znaleźć na stronie: www.pbr.pl.