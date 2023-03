Seniorzy w Łódzkiem mają do dyspozycji od dziś kolejny oddział geriatryczny. Łódzki NFZ podpisał umowę ze Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym na prowadzenie takiego oddziału.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Od 1 marca seniorzy w Łódzkiem mają do dyspozycji kolejny oddział geriatryczny - w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym. Umowa z placówką została zawarta do połowy 2026 roku. Poza tym podpisana została nowa umowa z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Biegańskiego - tu zwiększona została kwota kontraktu na istniejącym oddziale geriatrycznym, co pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów" - poinformował łódzki oddział NFZ.

Oznacza to, że w regionie będą teraz cztery oddziały geriatryczne - obok tego w Zduńskiej Woli i łódzkim szpitalu im. Biegańskiego, także w Zgierzu i w szpitalu im. WAM w Łodzi.

Cieszymy się, że leczenie geriatryczne zostało zdecentralizowane i będzie lepiej dostępne dla seniorów w regionie. Przypomnę, że nasi seniorzy mają do dyspozycji także poradnie geriatryczne - jest ich 9, m.in. w Łowiczu, Sieradzu, Tuszynie. One zapewniają kontynuację leczenia po pobycie na takim oddziale - powiedział dyrektor łódzkiego NFZ Artur Olsiński.

Oddział geriatryczny przeznaczony jest dla pacjentów powyżej 60. roku życia. Zapewnia opiekę geriatry, fizjoterapeuty, a także psychologa oraz pielęgniarek wyspecjalizowanych w opiece geriatrycznej lub internistycznej.

Stworzenie i uruchomienie bazy łóżkowej geriatrycznej w Szpitalu Powiatowym w Zduńskiej Woli oraz wcześniej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biegańskiego w Łodzi pozwoli na lepszą opiekę pacjentów w wieku podeszłym w naszym województwie, które należy do jednych z najstarszych województw w Polsce pod względem statystycznym. Jednym z zadań oddziałów geriatrycznych jest holistyczne spojrzenie na pacjenta, ocena jego stanu zdrowia w stosunku do wieku, jak i poprawa samopoczucia pomimo posiadanych chorób przewlekłych, bardzo często po wypisaniu z oddziału pacjent w wieku podeszłym ma znacznie zmniejszoną liczbę przyjmowanych leków - powiedział konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dr n. med. Robert Błaszczak.

Jak dodał, hospitalizacja pacjenta w wiek podeszłym na oddziale geriatrycznym bardzo często pozwala odciążyć system opieki specjalistycznej.

Ponieważ pacjent po wypisie jest kierowany do opieki w poradni geriatrycznej, gdzie staramy się jako geriatrzy "zaopiekować" wszystkimi schorzeniami, nie kierując pacjenta do poradni specjalistycznych. Dlatego też, każdy nowo powstały oddział geriatryczny czy też wydzielenie łóżek, dedykowanych do leczenia i diagnostyki osób w wieku podeszłym jest na wagę złota ponieważ w kwestii opieki geriatrycznej mamy dużo do nadrobienia - podkreśla.