Duży, pionowy neon, który przedstawia cykl życia rośliny ozdobił budynek przy ul. Żwirki 8 w Łodzi. Instalacja jest twórczym nawiązaniem do fraszki Jana Sztaudyngera "Twórczość czasu". Poeta mieszkał w kamienicy znajdującej się naprzeciwko neonu.

Nowy neon artystyczny w Łodzi - poświęcony jest fraszkopisarzowi Janowi Sztaudyngerowi / lodz.pl / Materiały prasowe

"Twórczość czasu" to tytuł nowego neonu artystycznego, który można oglądać na bocznej ścianie budynku przy ulicy Żwirki 8 w Łodzi. Pionowy neon o wymiarach 7x3,5 m składa się aż z siedmiu sekwencji, które w prosty, graficzny sposób przedstawiają cykl życia rośliny.

Dookoła grafiki umieszczony został tekst tytułowej fraszki Jana Sztaudyngera, który w latach 1945-1961 mieszkał w kamienicy po przeciwnej stronie ulicy, pod adresem Żwirki 1c w Łodzi. Autorem projektu neonu jest Bartek Bojarczuk - jeden z najlepszych polskich grafików. Organizatorem przedsięwzięcia jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.

Dwa lata temu przypadała 50. rocznica śmierci poety, w związku z tym, chcieliśmy uczcić jego twórczość, tworząc dwie realizacje artystyczne w przestrzeni publicznej - mówi kurator projektu z ramienia Łódzkiego Centrum Wydarzeń - Michał Bieżyński. Ze względu na lockdown, musieliśmy jednak przesunąć terminy ich premier.

Pierwsza instalacja powstała w zeszłym roku, na budynku czerpni powietrza przy dworcu Łódź Fabryczna. Druga zaś ma swoją oficjalną odsłonę teraz, na ścianie przy ul. Żwirki 8, naprzeciwko budynku, w którym Jan Sztaudynger mieszkał - wyjaśnia Bieżyński. Wydaje mi się, że Bartek Bojarczuk świetnie dopasował prostotę projektu graficznego do subtelności treści fraszki i cała praca, w swojej delikatności, jest bardzo spójna.

W przeciwieństwie do coraz częściej pojawiających się w Polsce ledowych systemów oświetleniowych, neon "Twórczość czasu" to powrót do neonu w jego klasycznej, szlachetnej postaci. Złożony jest on z odpowiednio powyginanych szklanych rurek, do wnętrza których, w podciśnieniu, wtłoczona została mieszanka dwóch gazów - 75 proc. neonu i 25 proc. argonu. Mieszanka ta, w kontakcie z prądem o wysokim napięciu, ulega procesowi jonizacji, który emituje promieniowanie, widoczne dla ludzkiego oka.

Fraszka pt.: "Twórczość czasu" (jako jedna z nielicznych w dorobku Jana Sztaudyngera) ma charakter bardziej refleksyjny, niż humorystyczny - tłumaczy autor projektu - Bartosz Bojarczuk. Właśnie ten czynnik skłonił mnie do autorskiej, wizualnej interpretacji tego dzieła. Zależało mi, aby dodać swój kreatywny pierwiastek, jednocześnie w stopniu minimalnym ingerujący w oryginalny utwór autora. Tak narodził się pomysł pętli, która, tak samo jak czas, jest nieskończona. Poprzez odpowiedni układ typograficzny fraszka nie ma początku ani końca - możemy czytać ją na okrągło, w cyklach. W ten sam sposób działa natura, a także nasza cywilizacja - nowe pokolenia przychodzą, stare odchodzą. Tylko od nas zależy, co po sobie zostawimy dla potomnych, kiedy nasza generacja ustąpi miejsca następnej, a czas będzie sędzią naszych poczynań. Mam nadzieję, że dzieło Sztaudyngera umieszczone w przestrzeni publicznej skłoni przechodniów do refleksji na ten temat.

Neon "Twórczość czasu" pokazuje cykl życia na przykładzie życia kwiatu / lodz.pl / Materiały prasowe

Bartosz Bojarczuk to uczestnik wielu wystaw zbiorowych oraz solowych. Reprezentował Polskę w galeriach w New York (USA) oraz Reykjavík (Islandia) dzięki współpracy z IAM. Prezentował prace typograficzne w Paryżu (Frichez nous la paix), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także podczas Łódź Design Festiwal. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Miecz KTR, Dobry Wzór, Must Have, 3x3 Annual, Polish Graphic Design Awards. Artysta dobierający odpowiednie środki w zależności od rodzaju projektu, nad którym obecnie pracuje. Łączy techniki cyfrowe z analogowymi. Obecnie prowadzi swoją autorską pracownię projektową ILLCAT studio.

Po "Wdechu/Wydechu" na ścianie przy ul. Narutowicza 21, "Beauty/Bałuty" na ścianie przy ul. Wojska Polskiego 40 oraz "Mewie" na kominie przy ul. Tuwima 10, jest to już czwarty neon artystyczny, który organizuje Łódzkie Centrum Wydarzeń. Neon ma charakter bezterminowy i wpisuje się szeroki program działań związanych ze sztuką w przestrzeni miejskiej, który Łódzkie Centrum Wydarzeń organizuje od 8 lat.

Celem programu jest powstawanie nowoczesnych obiektów artystycznych, które na stałe lub tymczasowo wpisują się w krajobraz miasta. Istotnym założeniem projektu jest odejście od standardowych murali, na rzecz tworzenia otwartej galerii sztuki złożonej z prac jak najbardziej różnorodnych - rzeźb, płaskorzeźb, instalacji artystycznych, realizacji site-specific.

Oprócz neonów, do najbardziej znanych realizacji należą m.in. płaskorzeźba z 1300 stalowych prętów pt. "Cisza" na ścianie przy ul. Wólczańskiej 13; kwiecista instalacja "Nostalgia" na przystanku tramwajowym przy placu Dąbrowskiego, mozaika ceramiczna pt. "State of Mind" na ścianie przy ul. Zachodniej 93 czy rzeźba pt. "Ciężar niewłaściwy" na terenie dworca Łódź Fabryczna.

Działania artystyczne nie są organizowane na zasadzie festiwalu, który odbywa się w określonym czasie. Funkcjonują one jako program sztuki miejskiej, w ramach którego poszczególne realizacje tworzone są w różnych miesiącach.