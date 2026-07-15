Noworodek z ponad promilem alkoholu. Decyzja ws. 36-letniej matki z Ozorkowa

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Noworodek urodzony przez 36-letnią mieszkankę Ozorkowa trafił do szpitala w Zgierzu z ponad promilem alkoholu we krwi. Chłopiec przyszedł na świat w domu, następnie po interwencji służb medycznych został przewieziony na oddział neonatologii. Sąd rodzinny zdecydował o pozbawieniu matki praw rodzicielskich.

Szokująca sytuacja w Ozorkowie. Noworodek urodził się z alkoholem w organizmie

Do zdarzenia doszło 1 lipca w Ozorkowie w województwie łódzkim. Z ustaleń lokalnych służb wynika, że chłopiec przyszedł na świat w domu (pogotowie ratunkowe wezwał partner 36-letniej kobiety), po czym został przewieziony do szpitala powiatowego w Zgierzu, gdzie trafił pod opiekę lekarzy neonatologów.

Badania wykazały, że dziecko w chwili przyjęcia do placówki miało w organizmie ponad promil alkoholu.

Noworodek z promilem alkoholu we krwi

Chłopczyk przebywał na naszym oddziale pięć dni, po czym przekazaliśmy go do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w stanie ogólnym dobrym. Potwierdzam, że w chwili przyjęcia dziecko miało ponad promil alkoholu w organizmie. Kiedy przyjechało, była to faza spadkowa, czyli poziom stężenia alkoholu już się obniżał – przekazał portalowi tvn24 dyrektor szpitala w Zgierzu Miłosz Dobrogowski.

Po przyjęciu dziecka szpital powiadomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie o zaistniałej sytuacji.

Matka noworodka miała ponad 1,6 promila alkoholu

Według informacji przekazanych przez władze Ozorkowa, matka dziecka w chwili zgłoszenia się do szpitala również znajdowała się pod wpływem alkoholu. Miała mieć ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha poinformował, że 36-latka była znana lokalnym służbom społecznym. Opieka na bieżąco informowała o sytuacji takie instytucje jak sąd i prokuratura. 10 lipca sąd rodzinny pozbawił kobietę praw rodzicielskich - powiedział burmistrz.

Dodał również, że wcześniej sąd przekazał informację do okolicznych szpitali, aby w przypadku zgłoszenia się kobiety w ciąży placówki natychmiast powiadomiły odpowiednie organy.

Troje starszych dzieci kobiety trafiło do rodzin zastępczych

To nie był pierwszy przypadek interwencji służb w tej rodzinie. Kobieta wcześniej urodziła troje dzieci. Wszystkie zostały skierowane do rodzin zastępczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie potwierdził, że kobieta była wielokrotnie kierowana na leczenie związane z uzależnieniem od alkoholu. Jej sytuacja pozostawała pod kontrolą instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinie i ochronę dzieci. Służby regularnie przekazywały informacje do sądu oraz prokuratury.

10 lipca sąd rodzinny zdecydował o pozbawieniu 36-latki praw rodzicielskich wobec nowo narodzonego dziecka.

Sprawą zajmują się odpowiednie instytucje. Na obecnym etapie najważniejsze jest zapewnienie chłopcu dalszej opieki medycznej oraz bezpieczeństwa.