Od niedzieli w Muzeum w Nieborowie i Arkadii można oglądać najnowszą wystawę zatytułowaną „ W Radziwiłłowskim stały domu...". Eksponaty pochodzą z prywatnych kolekcji. Sprawdźcie co czeka na zwiedzających.

/ fot. Anna Zakrzewska / RMF FM

Ekspozycja mieści się na II piętrze Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. Na wystawie pokazane zostaną przedmioty pochodzące z dawnych siedzib radziwiłłowskich, położonych na terenach dzisiejszej Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz Polski i Niemiec.

Po raz pierwszy szerszej publiczności zaprezentowany zostanie wyjątkowy zbiór porcelany z Korca i Baranówki, pochodzący z kolekcji książąt Radziwiłłów z Balic oraz XVI -wieczna zbroja i naczółek konia pochodzące z zamku nieświeskiego.

Posiadłości Radziwiłłów przez stulecia wyposażane były przez kolejnych właścicieli różnymi przedmiotami - obrazami, meblami, wyrobami rzemiosła artystycznego oraz okazałymi zbiorami bibliotecznymi. Z każdym nowym pokoleniem, powiększały się skrupulatnie gromadzone latami pamiątki rodzinne.

/ fot. Anna Zakrzewska / RMF FM

Obecna kolekcja pochodzi z kolekcji Fundacji Trzy Trąby, kolekcji Pana Macieja Radziwiłła, kolekcji Pana Andrzeja Wasilewskiego oraz kolekcji Pana Sylwestra Rudnika. Pan Maciej przekazane nam eksponaty zbierał przez ostatnie 30 lat. Skrupulatnie skupywał pamiątki rodzinne na aukcjach w różnych częściach świata – mówi kuratorka muzeum, Monika Antczak.

Największym skarbem wystawy jest portret Stanisława Augusta Poniatowskiego pędzla Elisabeth Vigee. Dzieło powstało w 1797 r. na zamówienie bratanicy Stanisława Augusta Urszuli z Zamoyskich Mniszchowej do pałacu w Wiśniowcu.

/ fot. Anna Zakrzewska / RMF FM

To najcenniejszy przedmiot na naszej wystawie i jej największa chluba. Został on przez nas bardzo wnikliwie przebadany. Wcześniej znajdował się w Muzeum Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Teraz, po raz pierwszy jest pokazywany w Polsce. Więc tym bardziej zachęcamy do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy – dodaje kuratorka.

/ fot. Anna Zakrzewska / RMF FM

Ekspozycja ma charakter stały, chociaż poszczególne przedmioty mogą być wymieniane na inne. Można ją oglądać codziennie w godzinach od 10 do 17.30. W poniedziałki wstęp jest bezpłatny.

Autor: Anna Zakrzewska, RMF FM