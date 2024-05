10 nowych poradni leczenia uzależnień w Łódzkiem. Właśnie NFZ podpisał z nimi umowy na świadczenie usług medycznych.

Poradnia leczenia uzależnień Wolmed w Radomsku / NFZ Łódź / Materiały prasowe

Pacjenci uzależnieni od alkoholu, opiatów, środków nasennych i psychoaktywnych oraz innych substancji znajdą w Łódzkiem pomoc w 10 nowych poradniach nie tylko w Łodzi, ale także w: Bełchatowie, Rzgowie, Radomsku, Wieluniu, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Leczenia obejmuje diagnostykę oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Odbywa się to w trybie ambulatoryjnym i obejmuje: porady, wizyty, sesje psychoterapii, programy, w tym możliwość wizyty instruktora terapii uzależnień.

Uzależnieni od alkoholu, opiatów, środków nasennych i psychoaktywnych w takich specjalistycznych ośrodkach znajdą skuteczną pomoc w leczeniu choroby. Terapia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania od lekarza.

Z poradni, które mają umowę z NFZ, mogą skorzystać osoby powyżej 18. roku życia. Pomocą uzależnionym zajmują się wykwalifikowani specjaliści, w tym psycholodzy i terapeuci uzależnień, którzy oferują wsparcie i profesjonalną pomoc na każdym etapie walki z uzależnieniem - podkreśla psychiatra z poradni Wolmed dr n. med. Sławomir Wolniak.

10 nowych poradni to realizacja Wojewódzkiego Planu Transformacji dla regionu łódzkiego 2022-2026. Plan zakłada poprawę dostępności do pozaszpitalnych form terapii uzależnień właśnie poprzez rozszerzenie bazy ośrodków uzależnień w powiatach, w których jest to konieczne.

W pierwszej połowie ubiegłego roku w Łódzkiem z różnych uzależnień leczyło się około 10 tys. osób. W skali kraju było to ponad 120 tys. pacjentów. Najwięcej osób uzależnionych jest od alkoholu.

Czy jestem UZALEŻNIONY/A?

Jesteś uzależniony/a jeśli:

odczuwasz silną potrzebę zrobienia czegoś (zapalenia papierosa, wypicia alkoholu, itp.) i masz trudności w opanowaniu tej potrzeby.

wiesz, że to szkodzi Tobie lub Twoim relacjom z ludźmi, jest niezdrowe, niebezpieczne, destrukcyjne, ale i tak to robisz.

wolisz oddawać się swemu nałogowi niż robić cokolwiek innego.

z czasem potrzebujesz robić to coraz częściej, bardziej, więcej.

stopniowo podporządkowujesz swoje życie zaspokajaniu tej potrzeby.

nałóg to destrukcyjne zachowanie, którego nie kontrolujesz.

Nowe poradnie to: