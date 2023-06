Do 2029 r. ma powstać linia kolejowa, dzięki której Wieluń zyska bezpośrednie połączenie z Łodzią. Dziś podpisano umowę na wykonanie jej projektu.

stacja kolejowa Wieluń Dąbrowa / Marian Zubrzycki / PAP

PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą na zaprojektowanie linii Chorzew Siemkowice - Wieluń. Inwestycja za 580 mln zł realizowana jest w ramach rządowego programu Kolej plus. Umowę podpisano na stacji Wieluń Dąbrowa.

Trasa łącząca linię kolejową nr 131 z linią kolejową nr 181 ma być jednotorowa. Zostanie zelektryfikowana. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po niej z prędkością 120 km/h, a w przyszłości do 160 km/h. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia - przez Zduńską Wolę, Łask i Pabianice - do stolicy województwa łódzkiego wyniesie około 1 godz. 39 min. Mieszkańcy zyskają też lepszy dostęp do kolei dzięki budowie pięciu nowych przystanków: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice i Siemkowice.

To jedna z pierwszych umów w ramach programu Kolej plus, którą podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację nowej linii. To także jedna z pierwszych umów na dokumentację projektową. Miejmy nadzieję, że po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych, w 2026 roku rozpoczną się tu prace budowlane - powiedział członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak.

To jeden z trzech projektów w woj. łódzkim realizowanych ramach programu Kolej plus. Oprócz linii do Wielunia, zaplanowano modernizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa oraz modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna.