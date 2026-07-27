Nieprzytomny 7-latek leżał na dnie basenu w aquaparku w Łodzi

RMF24

W poniedziałek przed godz. 10 rano zauważono nieprzytomnego 7-letniego chłopca, leżącego na dnie basenu w łódzkim aquaparku. Dziecko przewieziono do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – informuje TVN 24. Nie wiadomo, jak długo chłopiec znajdował się pod wodą. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Do wypadku doszło – jak podał TVN 24 w Aquapark Fala w Łodzi – w poniedziałek przed godz. 10. Świadek zauważył leżące w jednym z basenów dziecko.

7-letniego chłopca wydobyto z wody, zespół ratownictwa medycznego przeprowadził reanimację. Trwała ona ponad pół godziny, ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe.

Dziecko przewieziono do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec przebywa w klinice intensywnej terapii, jest w skrajnie ciężkim stanie - przekazał TVN 24 Adam Czerwiński, rzecznik placówki.

Nie wiadomo, jak długo chłopiec znajdował się pod wodą. Sprawą zajmuje się prokuratura.

TVN 24 cytuje oświadczenie Aquaparku Fala. Wynika z niego, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło „podczas kursu wakacyjnego pływania organizowanego przez zewnętrzny podmiot”.

Aquapark zapewnia, że zabezpieczył nagrania z monitoringu i pozostaje do dyspozycji właściwych służb.