Mieszkańcy osiedla Kurczaki w Łodzi dłużej poczekają na powrót tramwajów. Naprawa torowiska na ul. Rzgowskiej potrwa do końca przyszłego tygodnia, bo awaria okazała się poważniejsza, niż wcześniej przypuszczało MPK.

/ Agnieszka Wyderka / RMF24

Prace, umożliwiające bezpieczne poruszanie się tramwajów na tym odcinku, potrwają do końca przyszłego tygodnia.

Mieszkańcy nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Radzę sobie, bo zakupy robię na osiedlu - mówi emerytka. Ale wczoraj, jak miałam jechać w miasto do lekarza, to miałam z koleżanką ogromny problem - dodaje.

Ci, którzy mają czas, zrezygnowali z MPK i chodzą pieszo. Czasem sytuację ratuje taksówka. Problemem są przesiadki - zauważa studentka. Poza tym tramwaj jedzie jednak szybciej niż autobus, bez korków.

We wtorek (28 listopada) okazało się, że konieczna jest pilna naprawa torowiska na ulicy Rzgowskiej. W środę MPK - Łódź przystąpiło do natychmiastowej naprawy.

Początkowo wydawało się, że uda się przywrócić ruch na tym odcinku już pierwszego grudnia. Niestety po rozpoczęciu prac okazało się, że awaria jest poważniejsza i konieczne jest przeprowadzenie robót na kolejnych odcinkach torowiska. To niestety wydłuży czas wyłączenia tego odcinka z ruchu tramwajowego do końca przyszłego tygodnia.

Aby zrekompensować pasażerom brak tramwajów na ul. Rzgowskiej (oprócz kursujących nią linii: 52, 56, 62, 63, 70 i 75), do krańcówki Komorniki wydłużona została linia 57, uruchomiono też autobusową linię zastępczą T3 na trasie: Pl. Niepodległości - Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, św. Wojciecha, Rzgowska, Broniewskiego, rondo Insurekcji Kościuszkowskiej, Broniewskiego, Rzgowska - Pl. Niepodległości.

Tramwaje linii nr 3 od przystanku Piotrkowska Centrum jadą na Widzew, a linii 19 - od Pl. Niepodległości do ronda im. Lotników Lwowskich, gdzie zawracają. Linia 16 kursuje z Teofilowa do ronda im. Lotników Lwowskich, a następnie ul. Pabianicką i Piotrkowską do przystanku Centrum.