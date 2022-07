Dziś temperatura maksymalna w Łodzi może wynieść 34 stopnie C. To oznacza tylko jedno: będziemy szukać ochłody na różne sposoby. W mieście jednym z nich jest schładzanie się dzięki kurtynie wodnej. Takie urządzenie zwyczajowo montuje na ul. Piotrkowskiej Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Takie wielorazowe butelki można wypełnić wodą z nalewka przy ul. Piotrkowskiej / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Na kurtynę wodną łodzianie muszą jednak poczekać do jutra, 20 lipca. Od rana pojawi się na ul. Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera. Dodatkowo w najwyższym punkcie "Pietryny", czyli przy skrzyżowaniu z ul. Struga, ZWiK postawi nalewak do wody.

To rozwiązanie bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Preferujemy i zachęcamy łodzian do schładzania się od wewnątrz i dlatego stawiamy nalewak do wody - wyjaśnia Miłosz Wika z łódzkich wodociągów. Dystrybutor daje możliwość napełnienia wodą butelek wielorazowych, które przyniosą ze sobą łodzianie czy turyści. Jest też bardzo higieniczny, bo działa na fotokomórkę i niczego nie trzeba dotykać, żeby popłynęła chłodna i orzeźwiająca woda.

Kurtyna wodna ZWiK-u jest oszczędna, bo rozpyla mgiełkę wodną, zamiast tworzyć typową ścianę wody, do której jest potrzebny silny strumień. Jednak pomimo takiego oszczędnego podejścia, łódzkie wodociągi przekonują do korzystania z nalewaka wody.

Wzdłuż ul. Piotrkowskiej w Łodzi można znaleźć także szereg stałych zdrojów ulicznych z wodą pitną. Rozmieszczone są co około 500 metrów.