Najwyższy budynek biurowy w Łodzi można zobaczyć nie tylko w centrum miasta, ale także w popularnej grze Counter-Strike: Global Offensive. Hi Piotrkowska został zmapowany i przeniesiony wirtualnie w postaci 57 unikalnych tekstur.

/ Materiały prasowe

Hi Piotrkowska jest obecnie najwyższym budynkiem biurowym w całej Łodzi. Usytuowany w centrum miasta wielofunkcyjny kompleks typu mixed-use to również druga realizacja Grupy ERBUD, która została przeniesiona do popularnej gry Counter-Strike: Global Offensive.

Pierwszą z nich była Hala Koszyki w Warszawie, która trafiła do wirtualnego świata w 2021 roku.

W 2021 roku podjęliśmy decyzję o strategicznym wejściu w obszar gamingu i esportu, by odświeżyć naszą markę i zawalczyć o młodego pracownika. Od tamtej pory konsekwentnie realizujemy ten plan. Nasze aktualne działania, w tym m.in. przedłużenie umowy sponsoringowej z akademicką ligą University Esports EDU czy przeniesienie kompleksu Hi Piotrkowska do gry CS:GO to tylko jedne z kilku planowanych przez nas aktywności w tym obszarze – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD.

/ Materiały prasowe

Mapa Hi Piotrkowska w CS:GO została stworzona z 57 unikalnych tekstur i jest inspirowana prawdziwym łódzkim obiektem. Autorem projektu jest Mateusz „Voxel” Pacuła, jeden z najpopularniejszych mapperów w Polsce.

Na podstawie zdjęć, filmów i rzutów budynku stworzono kombinację najbardziej charakterystycznych przestrzeni, takich jak część biurowa, rozrywkowa, tarasy czy siłownia.

Mapa jest dostępna dla wszystkich chętnych graczy. Można ją pobrać za darmo z Warsztatu Steam oraz ze strony internetowej Grupy ERBUD w zakładce esport.