Jak co roku miłośnicy firmy Apple doczekali się premiery nowych modeli smartfonów. Zaprezentowano aż cztery propozycje telefonów, spośród których to iPhone Pro i iPhone Pro Max zrobiły największe wrażenie. Czy nowa generacja urządzeń znacznie różni się od poprzednich modeli Apple? Czy iPhone 15 Pro Max zrewolucjonizuje rynek? Spieszymy z odpowiedzią.

Nowy iPhone 15 Pro i Pro Max - pierwsze wrażenie

Modele iPhone 15 to pierwsze w historii marki smartfony wykonane z mocnego, a jednocześnie lekkiego materiału, jakim jest tytan. Materiał najwyższej jakości wykorzystuje się między innymi w statkach kosmicznych, ze względu na wysoką odporność i wytrzymałość. Posiadające tytanową obudowę telefony są najlżejsze ze wszystkich poprzednich propozycji firmy Apple. Dodatkowo do produkcji nowego smartfona zastosowano wytrzymałe szkło z tyłu, z przodu natomiast ochronę stanowi warstwa Ceramic Shield.

Zmianie w porównaniu do poprzednich smartfonów marki uległ również sam wygląd produktów. Przekątna ekranu iPhone 15 Pro wynosi 6,1 cala, natomiast w modelu Pro Max jest to 6,7 cala, a więc pozostała bez zmian w porównaniu do starszych modeli. Znaczną zmianą jest jednak sama ramka urządzenia, zdecydowanie węższa i niższa aniżeli ta zaproponowana w iPhonie 14 Pro. Ramki boczne w poprzednich modelach były błyszczące, przez co każdy odcisk palca był bardzo widoczny. Nowe warianty iPhone zawierają ramki matowe, co zdecydowanie podwyższa wartość estetyczną telefonów. Nowe produkty Apple są dostępne w kilku kolorach, z czego największą nowością jest niebieski tytan, który robi wrażenie i zachwyca designem.



Najnowsze warianty iPhone - nowości Apple

Model iPhone 15 pro ekranem 6,1 cala ma rozdzielczość 2556 x 1179 pikseli. Z kolei iPhone 15 Pro Max oferuje rozdzielczość 2796 x 1290 pikseli. Na stronie marki znajdziemy informację dotyczącą standardu wodoodporności na poziomie IP68. W nowych smartfonach zastosowano silniejszy od poprzednika procesor Apple A17 Pro, w połączeniu z 8 GB RAM. Materiały prasowe marki podkreślają, że w porównaniu do chipa A15 Bionic w telefonie iPhone 12, aktualny procesor sprawuje się o 70% wydajniej. IPhone 15 Pro występuje w kilku wersjach pod względem pamięci, od 128 GB do aż 1 TB. Z kolei iPhone Pro Max oferuje 256 i 512 GB oraz 1 TB pamięci. Nowe produkty Apple, wyposażone w ray tracing to prawdziwa gratka dla graczy. Telefony, które do tej pory nie kojarzyły się ze światem gamingu, jak żaden inny poprzednik zachwyciły swoimi możliwościami. Co ciekawe, zarówno iPhone 15 Pro, jak i iPhone 15 Pro Max dają możliwość podłączenia do monitora, co jest totalną nowością na rynku.

Do nowości w modelach iPhone 15 Pro i Pro Max należy również tryb Stand-by. Po odwrócenie telefony na poziomo telefon wygląda jak prawdziwy budzik, który można ułożyć na nocnej szafce.



Aparat fotograficzny w nowych modelach Apple

Nowe produkty Apple niedawno ogłoszone w Polsce, doczekały się sporej aktualizacji aparatu fotograficznego. Najdroższy do tej pory model iPhone pozwala na wykonywanie zdjęć w maksymalnym rozmiarze 48 Mpix, jednak możliwe jest sterowanie rozmiarem według własnych potrzeb. Oferowane produkty dają szansę na zmianę ogniskowej aparatu, co z pewnością docenią miłośnicy utrwalania pięknych chwil. Nowe modele są zaopatrzone w trzy aparaty z tyłu urządzenia. Główny z nich ma rozdzielczość 48 Mpix, a mniejsze po 12 Mpix. Pod obiektywem zastosowano tetrapryzmat, a więc szklaną strukturę. Struktura czterokrotnie odbija wiązkę światła słonecznego. Dodatkowo automatyczna stabilizacja pozwala uwieczniać rzeczywistość z niespotykaną dotychczas dokładnością.

W nowych modelach zastosowano tryb noc, który pozwala na wyostrzenie najmniejszych szczegółów. Inteligentny HDR pozwala na uchwycenie obiektów zarówno na pierwszym planie, jak i dalszym z zachowaniem wierności barw i rozjaśnieniem obszarów silnie naświetlonych.

IPhone 15 - cena warta nowości?

Najnowszy iPhone 15 Pro i Pro Max wzbudził niemałe kontrowersje swoją ceną. Miłośnicy produktów spod znaku nadgryzionego jabłka zaskoczyli się kosztami, jednak dla wielu nie stanowi to przeszkody. Bezapelacyjnie najnowsze produkty Apple nie zawiodą swoją wydajnością, jakością wykonywanych zdjęć czy pięknym designem. Są to modele jeszcze trwalsze i wydajniejsze od swoich poprzedników, dlatego są od nich naturalnie droższe. Najnowsze smartfony wzbudziły szczególne zainteresowanie wśród miłośników gier. Nowy procesor, w połączeniu z dodatkowymi funkcjami sprawia, że firma Apple wchodzi w nowe gamerskie środowisko. Cena iPhone 15 pro max wynika również z wykorzystanych materiałów. Do zestawu wraz z telefonem dołączony jest wyłącznie kabel USB, a pozostałe akcesoria takie jak słuchawki należy dokupić oddzielnie.

Dla sceptycznie nastawionych klientów atutem nowych produktów powinna być troska o środowisko naturalne. Firma do 2030 roku planuje zrealizować do niedawna nieosiągany cel osiągnięcia neutralności węglowej na każdym etapie produkcji. Materiały w nowych modelach smartfonów to produkty pochodzące z recyklingu, co powinno przekonać miłośników ochrony środowiska.

Firma Apple jak co roku nie zawodzi. Co ciekawe, tegoroczne nowości zdecydowanie rewolucjonizują rynek ze względu na fakt wykorzystanych materiałów, a także nietuzinkowego designu. Produkty są warte swojej ceny, a wysoka wydajność i trwałość smartfonów nie zawiodą nawet najbardziej wymagających klientów.