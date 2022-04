W Bratoszewicach niedaleko Łodzi zginął mężczyzna. Został przygnieciony przez ciągnik rolniczy podczas prac w ogrodzie.

/ Shutterstock

W miejscowości Bratoszewice w pobliżu Łodzi doszło do tragicznego wypadku. Zginął mężczyzna, który został przygnieciony przez ciągnik rolniczy podczas prac w ogrodzie - poinformowała komisarz Aneta Sobieraj z biura prasowego łódzkiej policji.

Stało się to we wtorek po południu w ogrodzie należącym do 53-latka - mówiła Sobieraj.

Jak przekazała policja, w pewnym momencie ktoś z członków rodziny zauważył, że mężczyzna, który pracował w ogrodzie został przygnieciony przez ciągnik rolniczy.

Niestety, na pomoc było już za późno. 53-latek zginął pod ciężarem traktora.