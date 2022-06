Powrót mebli wielofunkcyjnych takich, jakimi w PRL-u były np. półko-tapczany - przewidują eksperci z branży meblarskiej, którzy konferują w Łodzi na targach ProMaTap. Ze względu na ograniczoną dostępność niektórych komponentów mebli, bywa, że czas oczekiwania na zamówioną kanapę z 3 tygodni wydłużył się do 3 miesięcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Problemy, z jakimi musi zmierzyć się branża meblarska w czasie wojny w Ukrainie - to cała grupa tematów, jakimi zajmują się producenci mebli na branżowych targach ProMaTap w Łodzi. Sytuacja za naszą wschodnią granicą podobnie oddziałuje na rynek meblarski, jak na rynek motoryzacyjny.

Wyzwaniem dla branży jest ograniczony dostęp do drewna, który najczęściej pochodzi z Białorusi i Rosji, a teraz nałożone embargo wykluczyło go z rynku. Na meble składają się także komponenty z innych surowców.

To dużo szerszy problem - zaznacza organizator targów ProMaTap - Leszek Raniewicz. Dotyczy to nie tylko drewna, ale też stali (bo w meblach mamy takie elementy), tkaniny, skóry - jeżeli mówimy o meblach tapicerowanych. Produkcja wielu włókien opiera się na ropie naftowej, a wiemy, że ta też drożeje.

Mamy w tej chwili taką sytuację, że niektóre komponenty podrożały czterokrotnie, ale to nie przekłada się jeden do jednego na cenę mebli - zaznacza przedstawiciel branży meblarskiej - Krzysztof Grabowski. Producenci będą starali się, żeby cena mebli była taka, aby meble dobrej jakości można było kupić za przystępną cenę. Jeśli ceny byłyby zbyt wygórowane, to istnieje niebezpieczeństwo, że klient wyszedłby z salonu bez zakupu - a tego nie chcemy.

Nie można wykluczać, że meble podrożeją - dodaje producent mebli. Musimy też pamiętać, że przez ostatnie lata byliśmy świadkami tego, że te ceny były bardzo niskie. Teraz ceny mebli będą wracały na bardziej realistyczny poziom.

A co nasz czeka w trendach meblarskich? Przypuszczam, że coraz większą popularnością będą cieszyły się meble wielofunkcyjne - uważa Raniewicz. Chodzi o takie, jak na przykład rozkładane kanapy z funkcją spania. Uważam, że w tej chwili praktyczność - jak w każdych trudnych czasach - będzie górowała nad designem.

Kontynuowany będzie trend na meble z surowców przetworzonych, z recyklingu. Przed 2 laty hitem na targach ProMaTap był zestaw mebli z tektury. Nie tylko szafki były z tego materiału, ale też łóżko.