Matka zaginęła ze swym 9-letnim synem. Policja apeluje

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie poszukują 31-letniej Anny Dawczyk i jej syna, 9-letniego Arona Dawczyka. Do ich zaginięcia doszło 26 sierpnia. Tego dnia około godz. 10.30 opuścili oni swój dom w Opocznie i ślad po nich zaginął.
„Osoby te nie powróciły oraz nie nawiązały kontaktu z bliskimi” – podkreślają policjanci z Opoczna.
Funkcjonariusze przekazali, że na na przełomie sierpnia i września kobieta z dzieckiem widziana była na terenie Torunia i okolicy.
„Prosimy o udostępnienie posta i ewentualne przekazywanie informacji funkcjonariuszom z Opoczna” – poprosili dzisiaj policjanci z Torunia.
Anna Dawczyk ma 31 lat, około 160 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia ubrana w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem, ciemne spodnie.
9 -letni Aron Dawczyk ma około 130 cm wzrostu, włosy w kolorze jasny blond.
Informacje o poszukiwanych można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Opocznie pod nr 47 8463211 lub dzwoniąc na nr alarmowy 112.