Matka zaginęła ze swym 9-letnim synem. Policja apeluje

RMF24

Policja w Opocznie (woj. łódzkie) poszukuje 31-letniej Anny Dawczyk i jej 9-letniego syna. Do ich zaginięcia doszło 26 sierpnia. Pojawiła się informacja, że poszukiwani widziani byli w Toruniu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie poszukują 31-letniej Anny Dawczyk i 9-letniego Arona Dawczyka (fot. Policja)

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie poszukują 31-letniej Anny Dawczyk i 9-letniego Arona Dawczyka (fot. Policja) / materiały prasowe

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie poszukują 31-letniej Anny Dawczyk i jej syna, 9-letniego Arona Dawczyka. Do ich zaginięcia doszło 26 sierpnia. Tego dnia około godz. 10.30 opuścili oni swój dom w Opocznie i ślad po nich zaginął.

„Osoby te nie powróciły oraz nie nawiązały kontaktu z bliskimi” – podkreślają policjanci z Opoczna.

Funkcjonariusze przekazali, że na na przełomie sierpnia i września kobieta z dzieckiem widziana była na terenie Torunia i okolicy.

„Prosimy o udostępnienie posta i ewentualne przekazywanie informacji funkcjonariuszom z Opoczna” – poprosili dzisiaj policjanci z Torunia.

Anna Dawczyk ma 31 lat, około 160 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia ubrana w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem, ciemne spodnie.

9 -letni Aron Dawczyk ma około 130 cm wzrostu, włosy w kolorze jasny blond.

Informacje o poszukiwanych można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Opocznie pod nr 47 8463211 lub dzwoniąc na nr alarmowy 112.