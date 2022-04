Utrudnienia w ruchu na drogach krajowych nr 48 i 74 w woj. łódzkim, które będą występować od poniedziałku do piątku, zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na obu trasach prowadzone będą cząstkowe naprawy nawierzchni i naprawa poboczy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Od poniedziałku 4 kwietnia do piątku 8 kwietnia ekipy remontowe napotkamy na dwóch odcinkach drogi krajowej 74 między Paradyżem i Grębenicami - jednym o długości 1,5 km i drugim blisko 6,6-kilometrowym. W miejscu prowadzonych prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany światłami, zakaz wyprzedzania, a poza terenem zabudowanym dodatkowo ograniczenie do 60 km/h. Każdego dnia prace będą odbywać się w godz. 8-16 - poinformował rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

Utrudnienia również na krajowej 48

Z kolei we wtorek 5 kwietnia takie same prace ruszają na drodze krajowej 48. Tam także będą prowadzone w dwóch miejscach i mają zakończyć się do piątku 8 kwietnia. Ograniczeniami objęte zostaną odcinki: Poświętne - granica woj. mazowieckiego o dł. 1 km i Tomaszów Mazowiecki - Inowłódz o dł. blisko 14 km.

W tych miejscach będzie obowiązywał ruch wahadłowy, zakaz wyprzedzania i dodatkowe ograniczenie prędkości, o ile prace będą prowadzone poza terenem zabudowanym. Ekipy będą pracowały w godz. 8-15.



GDDKiA przypomina, że planowane prace wymagają suchej, bezdeszczowej aury - w przypadku opadów należy liczyć się ze zmianami podanych terminów. Każdego dnia, po godzinach pracy ekip, ruch na dk 48 i 73 będzie odbywał się normalnie - całą szerokością jezdni.