"Nadeszła jesień, a wraz z nią sezon na cieplejsze ubrania. Na szczęście od kilku dni łodzianki mogą nosić nie byle jakie, bo typowo łódzkie rajstopy" - tymi słowami Urząd Miasta Łodzi na swojej stronie internetowej informuje o rajstopach ze specjalnym nadrukiem. Jak podaje, projekt powstał we współpracy znanego łódzkiego grafika Daniela Goudy Tworskiego oraz łódzkiej marki pończoszniczej Gabriella.

Rajstopy wyprodukowano oczywiście w Łodzi , fot. mat. Gabrielli / UM Łódź /

"Eudezet" to cienkie, czarne rajstopy ozdobione charakterystycznym wzorem łódki zbudowanym z kilku prostych kresek. Subtelnie nawiązują do herbu Łodzi i - puszczając oko - wyrażają sympatię do naszego miasta - informuje łódzki urząd miasta.

Gouda: Chcę odejść od etykiety "chłopaka od koszulek"

Jak podaje magistrat, wzór jest dziełem Daniela Goudy Tworskiego, grafika znanego m.in. z serii projektów t-shirtów w dowcipny sposób ilustrujących Łódź. "Beauty Bałuty", które trafiło nawet na neon (ul. Wojska Polskiego 40), zna chyba każdy - informuje miasto.

Ale chcę odejść od etykiety "chłopaka od koszulek". Kojarzony jestem dość mocno z tą częścią garderoby, a przecież moda interesuje mnie znacznie szerzej - mówi Daniel Tworski. Jak dodaje, "oni (Gabriella - red.) kochają Łódź, ja także, pozostało więc opracowanie wzoru i opakowanie rajstop w godną formę".

Premierę przesunięto z powodu wojny w Ukrainie

Łódzki urząd miasta podaje, że początkowo premiera produktu planowana była na luty, ale przesunięto ją z powodu wojny w Ukrainie.

Gouda i Gabriella uznali, że to nie jest czas na promowanie mody. "Eudezety" trafiły do sprzedaży kilka dni temu, wraz z nadejściem jesieni, i od razu spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem łodzianek - czytamy na stronie internetowej magistratu.