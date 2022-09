​Od niedzieli obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) spowodowane pracami remontowymi prowadzonymi na torach i dworcach przez PKP PLK. Na niektórych trasach spowoduje to ograniczenie liczby pociągów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Joanna Osińska, w okresie obowiązywania nowej organizacji ruchu kolejowego - od 4 września do 5 listopada - wystąpi szereg utrudnień spowodowanych pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Między innymi w wyniku nadal trwającej modernizacji stacji Łódź Kaliska dostępne dla podróżnych będą tylko dwie krawędzie peronowe, co skutkuje ograniczoną liczbą pociągów kursujących przez Łódź Kaliską. Zarządca infrastruktury zamierza do końca roku udostępnić wszystkie pięć krawędzi peronowych, dlatego od września mają zostać zintensyfikowane prace torowe i sieciowe w obrębie stacji.

"W okresie od 4 września do 7 października bęzie obowiązywał ruch jednotorowy pomiędzy stacjami Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec. Spowoduje to ograniczenie liczby pociągów mogących przejechać przez stację Łódź Kaliska, dlatego poszczególne z nich będą kierowane z jej pominięciem lub pojadą bezpośrednio ze Zgierza do dworca Łódź Widzew przez Łódź Marysin" - wyjaśniła Osińska.

Z kolei w dniach 22-28 października prace torowe pomiędzy stacjami Łódź Kaliska - Łódź Chojny spowodują zmiany w kursowaniu pociągów. Dodatkowo występować będą okresowe zamknięcia jednego z torów pomiędzy stacjami Łódź Chojny - Łódź Widzew i Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód. W związku z tym część pociągów pojedzie o zmienionych godzinach lub z pominięciem stacji Łódź Dąbrowa lub Łódź Olechów.

Na linii do Łowicza od niedzieli połączenia będą już obsługiwane pociągami. Jedynie w godzinach porannych i wieczornych za wybrane kursy na odcinku Łowicz Przedmieście - Łowicz Główny pojadą autobusy, co jest związane z prowadzonymi jeszcze pracami remontowymi na stacji Łowicz Główny.

Kontynuacja budowy kładek dla podróżnych w Strykowie i Głownie spowoduje zaś brak możliwości krzyżowania się tras pociągów na obydwu stacjach, co wymusza zmiany godzin kursowania poszczególnych składów.

Prowadzona jest także dalsza przebudowa stacji Kutno, ale pomimo jej ograniczonej dostępności tylko cztery pociągi zostaną zastąpione autobusami - trzy na odcinku Witonia - Kutno i jeden na odcinku Zgierz - Kutno.

"Połączenie relacji pociągów jadących z Sieradza i Łodzi Kaliskiej do Zgierza w jedną wspólną Sieradz - Kutno umożliwi dojazd do Kutna na godzinę 8. Na odcinku Zgierz - Zgierz Północ w godzinach szczytów zostaną uruchomione dodatkowe pociągi zapewniające dojazd do i z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską" - zaznaczyła rzeczniczka ŁKA.

Dodała, że na odcinku Łódź Widzew - Łódź Marysin - Zgierz - Ozorków podróżni posiadający ważne bilety ŁKA, mogą korzystać z przejazdu pociągami spółki PKP Intercity.

Utrudnienia spowoduje też budowa nowych bezkolizyjnych przejazdów kolejowo-drogowych w Bedoniu i Gałkówku. W związku z tym od stacji Łódź Andrzejów do stacji Gałkówek pociągi będą kursować po jednym torze wahadłowo, po kilka składów w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu spowoduje, że całkowita liczba pojazdów obsługujących trasę znacznie się zwiększy. Dodatkowo pomiędzy Łodzią a Koluszkami nadal będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów w pociągach ŁKA i PKP Intercity. Część pociągów do i z Drzewicy oraz Radomska pojedzie do i ze stacji Koluszki, z której będzie można kontynuować podróż do i z Łodzi.

Pomimo znaczących utrudnień z powodu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia zachowano kursowanie wszystkich dziewięciu par pociągów ŁKA Sprinter łączących Łódź z Warszawą. Ich czas przejazdu jest jednak dłuższy, ponieważ pociągi kierowane są wolniejszą trasą objazdową.

W dniach 5 września - 12 października będą prowadzone prace związane z wymianą sieci trakcyjnej na odcinku Wolanów - Radom Krychnowice - Radom. W związku z tym w weekendy pociągi ŁKA kursujące do i z Radomia pomiędzy Wolanowem a Radomiem zostaną zastąpione autobusami.