​W Bedoniu Przykościelnym w gminie Andrespol (Łódzkie) doszło w czwartek do groźnego wypadku drogowego z udziałem 41-letniego motocyklisty i dwójki pieszych, w tym 9-latka. Poszkodowane osoby zostały przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.

Miejsce wypadku w Bedoniu Przykościelnym w gminie Andrespol (Łódzkie) / foto. Policja Łódzka / Policja

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż motocyklista z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem przez co zderzył się 34-letnią kobietą wraz z 9-letnim dzieckiem, którzy przechodzili przez jezdnię. Motocyklista i kobieta zostali przetransportowani LPR do łódzkiego szpitala.

Utrudnienia w ruchu trwały kilka godzin, na miejscu policjanci wykonywali oględziny, zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków zdarzenia. Koluszkowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia - poinformowała oficer prasowy łódzkiej policji, sierż. sztab. Aneta Kotynia.

Jak zaznaczyła, każdy uczestnik ruchu drogowego powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania, rozwagą i dalekowzrocznością.

Motocyklisto pamiętaj:

kierowca powinien wybrać motocykl dostosowany do poziomu swoich umiejętności;

ważne, by motocyklista podczas jazdy był odpowiednio ubrany (kask, strój zabezpieczający przed konsekwencjami upadków, odpowiednie buty i rękawice);

styl jazdy zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze, dobrze też zwracać uwagę na nawierzchnię, obserwować czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru;

należy zachować odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla jest dłuższa niż samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni;

należy zawsze wcześnie i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania manewru skrętu czy też zmiany pasa ruchu;

kierowcom samochodów często trudno ocenić prędkość motocyklisty, dlatego należy cały czas być uważnym i obserwować drogę, aby w razie niebezpiecznej sytuacji móc szybko i odpowiednio zareagować;

od momentu rozpoczęcia jazdy należy koncentrować się wyłącznie na bezpiecznej jeździe i sytuacji na drodze;

podczas długich podróży bardzo ważna jest regeneracja sił, dlatego należy robić regularne przerwy.

Kierowco zwracaj uwagę na motocyklistów!

Po kilku miesiącach przerwy kierujący samochodami muszą ponownie przyzwyczaić się do obecności motocyklistów na drogach. Kierowcy mogą mieć trudności z oceną odległości i prędkości jednośladu, dlatego należy założyć, że jedzie on znacznie szybciej, a tym samym wcześniej niż nam się wydaje zbliży się do nas. Ponadto motocykl jadący w dużym ruchu innych pojazdów może łatwo zniknąć z pola widzenia - warto o tym wiedzieć wykonując manewr zmiany pasa ruchu. Pamiętajmy, aby nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, gdyż może to doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem, a w konsekwencji do poważnego wypadku. Przypominamy aby kierujący pojazdami widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, zgodnie z przepisami zmniejszyli prędkość i co bardzo ważne zwiększyli swoją uwagę.

Piesi muszą zachować szczególną ostrożność:

Szczególnie na przejściach dla pieszych, ale i w ich pobliżu zawsze zwiększali swoją uwagę i przede wszystkim zachowywali szczególną ostrożność. Przypominamy, że piesi podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, zawsze powinni pamiętać o obserwacji pojazdów oraz nie używać telefonów komórkowych. Policja apeluje również do pieszych, aby każdorazowo przekraczając jezdnię zastanowili się czy kierowca może ich dostrzec, a ich wejście na jezdnię jest w danym momencie bezpieczne.